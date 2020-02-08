Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kahramanmaraş'ta Kuran kursu açtı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kahramanmaraş'ta Hacı Sema Belpınar Yatılı Hafızlık Kız Kuran Kursu'nun açılışını yaptı.

Merkez Dulkadiroğlu ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi'ndeki 80 öğrenci kapasiteli 2 temel ve 3 hafızlık sınıfının bulunduğu kursun açılışına katılan Erbaş, burada yaptığı konuşmada, kursun hayırlı olmasını diledi.

Erbaş, "Allah, burada kızlarımızın ve hanım kardeşlerimizin Rabbimizin rızasına uygun bir şekilde yetişmelerini, ailelerine ve milletimize hayırlı evlatlar olarak yetişmelerini nasip eylesin." dedi.

Duanın ardından kursun açılışı yapıldı.

Erbaş ve AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Celalettin Güvenç ve Habibe Öçal, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek ve İl Müftüsü Celal Sürgeç, açılışın ardından kursu gezdi.

Erbaş, buradaki öğrencilerle sohbet edip, Kur'an-ı Kerim okuttu.

