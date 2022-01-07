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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kars'ta gençlik merkezi açılışına katıldı:

07.01.2022 15:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"En büyük servetimiz olan gençlerimiz, çocuklarımız ve öğrencilerimize karşı bize düşen, onları iyi yetiştirmektir" - "Sarıkamış'ta Allahuekber Dağları'nda vatan, bayrak, ezan ve namus için canını feda eden dedelerine layık bir gençlik için çalışıyoruz"

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "En büyük servetimiz olan gençlerimiz, çocuklarımız ve öğrencilerimize karşı bize düşen, onları iyi yetiştirmektir. Sarıkamış'ta Allahuekber Dağları'nda vatan, bayrak, ezan ve namus için canını feda eden dedelerine layık bir gençlik için çalışıyoruz." dedi.

Sarıkamış Harekatı'nın 107. yılı etkinlikleri ve Fethiye Camisi Gençlik Merkezinin açılışı ile gençlerle buluşma programlarına katılmak üzere Kars'a gelen Erbaş, Vali ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz'ü ziyaret etti.

Valilik girişinde şeref defterini imzalayan Erbaş, burada yaptığı açıklamada, il buluşmaları kapsamındaki 35. programın şehitler diyarı Kars'ta gerçekleştirilmesinin anlamlı ve önemli olduğunu söyledi.

Kars'taki buluşmanın, özellikle Sarıkamış şehitlerini anma etkinliklerine denk getirildiğini belirten Erbaş, “Bu günü seçmemizin nedeni hem vatandaşlarımızla hem din görevlilerimiz hem de gençlerimizle, üniversitemizle, sivil toplum kuruluşlarımızla buluşmak. Şehitlerimizi yad edelim, onlar için okumuş olduğumuz hatimlerin dualarını yapalım istiyoruz. İnşallah bu buluşmamız verimli şekilde bereketli tamamlanır." diye konuştu.

Erbaş, bu buluşmanın milletin birliği ve beraberliğine, dayanışma ile yardımlaşma noktasına katkı sağlamasını temenni etti.

Öksüz ile makamında görüşen Erbaş, daha sonra beraberindekilerle Kars Fethiye Camisi'ne geçerek cuma namazı kıldırdı. Erbaş, burada Sarıkamış Harekatı'nda şehit düşen askerler için yapılan hatimlerin duasını etti.

- "Gençlere sahip çıkmak en ulvi görev"

Ali Erbaş, ardından caminin bitişiğindeki Diyanet Gençlik Merkezinin açılışında yaptığı konuşmada, gençlere sahip çıkmanın en ulvi, en önemli görev olduğunu dile getirdi.

Gençlerin geleceğin birer emaneti olduğunu vurgulayan Erbaş, şöyle konuştu:

"Gençlerimizi Rabb'ini, Peygamberini tanıyan, kitabını ve kendini bilen, büyüklerini sayan, küçüklerini seven, değerlerine sahip çıkan bir özelikte yetiştirmek zorundayız. Bir millet gençleriyle ayaktadır. Peygamber Efendimiz, gençlerle nasıl davasını büyüttü, yürüttüyse bizler de milli ve manevi değerlerine sahip çıkan, devletini, vatanını, bayrağı seven, ezanına saygı gösteren, şehit dedelerine layık torunlar olan gençler yetiştirerek bunu sağlayacağız."

Erbaş, gençlerin yetiştirilmesine yardımcı olmak için milyonlarca kitap ve broşür dağıttıklarını hatırlattı.

Gençlerin ülke için büyük servet olduğunu dile getiren Erbaş, şunları kaydetti:

“Dünyada 140 kadar ülkenin nüfusu 25 milyonun altındadır. Bizim sadece öğrenci sayımız, gencimiz bu sayıda. Bu büyük bir nimettir, bizim için büyük bir servettir. En büyük servetimiz olan gençlerimiz, çocuklarımız ve öğrencilerimize karşı bize düşen, onları iyi yetiştirmektir. Sarıkamış’ta Allahuekber Dağları'nda vatan, bayrak, ezan ve namus için canını feda eden dedelerine layık bir gençlik için çalışıyoruz."

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