YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kastamonu
  4. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kastamonu Valisi Çakır'ı ziyaret etti

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kastamonu Valisi Çakır'ı ziyaret etti

03.03.2022 12:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kastamonu Valisi Çakır'ı ziyaret etti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "İl Buluşmaları" kapsamında geldiği Kastamonu'da, Vali Avni Çakır'ı ziyaret etti.

Valilik Şeref Defteri'ni imzalayıp Çakır ile bir süre sohbet eden Erbaş, Kastamonu Üniversitesi'nde öğrencilerle bir araya geleceğini söyledi.

Sivil toplum kuruluşları ve kanaat önderleriyle de görüşmeler yapacaklarını belirten Erbaş, "İl buluşmalarımızda biz mümkün olduğunca diyanet hizmetlerinin ve yaygın din eğitiminin daha nitelikli yapılabilmesi için neler yapabiliriz, hem istişare mahiyetinde hem de hocalarımızın moral motivasyon noktasında hizmetlerini daha heyecanla yapabilmeleri noktasında çalışmalar yapıyoruz. Bu şekilde şu ana kadar 39 ilimizi ziyaret ettik. Kastamonu 39'uncu ilimiz olmuş oldu. Hayırlara vesile olur inşallah." diye konuştu.

Kastamonu'nun tarihi bir şehir olduğunu kaydeden Erbaş, "Bizim de bu ziyaretlerden memnun olduğumuz, o birlik beraberliğin şehirlerimizin maddi manevi gelişmesi için kullanılması hakikaten bizi son derece mutlu ediyor. Kastamonu tarihi bir şehir. Osmanlı öncesi Selçuklu beylikleri dönemi ve Osmanlı döneminde de en önemli şehirlerimizden birisi, tarih kokan bir şehrimiz." dedi.

Ziyarete, AK Parti Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü, Belediye Başkan Vekili Mehmet Yurt ve Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal da katıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kar nedeniyle mahsur kalan hastalar paletli ambulansla hastaneye götürüldüKar nedeniyle mahsur kalan hastalar paletli ambulansla hastaneye götürüldü
Antalya ve Burdur'da yaban hayatı fotokapana yansıdıAntalya ve Burdur'da yaban hayatı fotokapana yansıdı
Isparta'da tüfekle vurularak karnındaki bebeğiyle öldürülen kadın defnedildiIsparta'da tüfekle vurularak karnındaki bebeğiyle öldürülen kadın defnedildi

Kastamonu Namaz Vakitleri 3 Mart Perşembe

İmsak
05:45
Sabah
07:10
Öğle
13:02
İkindi
16:10
Akşam
18:44
Yatsı
20:03
Kastamonu ECZANELER
Kastamonu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Faydası zararından çok olabilir!

Faydası zararından çok olabilir!

"Bu ne len!" diyerek dalga geçti!

"Bu ne len!" diyerek dalga geçti!

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

Parti tarzıyla olay oldu! "Pantolonun düğmeleri açık kalmış"

Parti tarzıyla olay oldu! "Pantolonun düğmeleri açık kalmış"

Kalp krizinden sonra cinsel ilişkiye girilir mi?

Kalp krizinden sonra cinsel ilişkiye girilir mi?

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.