Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kastamonu Valisi Çakır'ı ziyaret etti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "İl Buluşmaları" kapsamında geldiği Kastamonu'da, Vali Avni Çakır'ı ziyaret etti.

Valilik Şeref Defteri'ni imzalayıp Çakır ile bir süre sohbet eden Erbaş, Kastamonu Üniversitesi'nde öğrencilerle bir araya geleceğini söyledi.

Sivil toplum kuruluşları ve kanaat önderleriyle de görüşmeler yapacaklarını belirten Erbaş, "İl buluşmalarımızda biz mümkün olduğunca diyanet hizmetlerinin ve yaygın din eğitiminin daha nitelikli yapılabilmesi için neler yapabiliriz, hem istişare mahiyetinde hem de hocalarımızın moral motivasyon noktasında hizmetlerini daha heyecanla yapabilmeleri noktasında çalışmalar yapıyoruz. Bu şekilde şu ana kadar 39 ilimizi ziyaret ettik. Kastamonu 39'uncu ilimiz olmuş oldu. Hayırlara vesile olur inşallah." diye konuştu.

Kastamonu'nun tarihi bir şehir olduğunu kaydeden Erbaş, "Bizim de bu ziyaretlerden memnun olduğumuz, o birlik beraberliğin şehirlerimizin maddi manevi gelişmesi için kullanılması hakikaten bizi son derece mutlu ediyor. Kastamonu tarihi bir şehir. Osmanlı öncesi Selçuklu beylikleri dönemi ve Osmanlı döneminde de en önemli şehirlerimizden birisi, tarih kokan bir şehrimiz." dedi.

Ziyarete, AK Parti Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü, Belediye Başkan Vekili Mehmet Yurt ve Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal da katıldı.

