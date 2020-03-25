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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, koronavirüsün son bulması için dua etti

ANKARA HABERLERİ  | 25.03.2020 21:04 | Son Güncelleme

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, koronavirüsün son bulması için dua etti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının sona ermesi ve hastaların şifa bulması için dua etti.

Erbaş'ın, yatsı ezanının ardından Kocatepe Camisi'nden yaptığı dua, Diyanet TV'den canlı yayınlandı, cami hoparlörlerinden de duyuruldu.

Başta sağlık çalışanları olmak üzere tüm çalışanlara bu süreçte kolaylıklar dileyen Erbaş, hastaların da bir an evvel şifa bulması için niyazda bulundu.

Öte yandan Erbaş'ın çağrısı üzerine 90 bin caminin hoparlörlerinden yatsı ezanının okunmasının ardından koronavirüsün son bulması için yapılan ve 23 Mart'ta başlayan dua programına bugün de devam edildi, yatsı ezanı öncesi sela verildi.

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