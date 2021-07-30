Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, orman yangınında hayatını kaybeden çiftin yakınlarına taziyede bulundu

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Manavgat'taki orman yangınında yaşamını yitiren çiftin yakınlarına başsağlığı diledi.

Erbaş, cenazeleri Manavgat Karavcasuyu Mezarlığı'na defnedilen Osman (55) ile eşi Şehri Kardaş'ın (50) kabirlerinin başında dua etti.

Erbaş, daha sonra çiftin yakınlarına başsağlığı diledi.



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