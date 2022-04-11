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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, sahurda imam hatibin evine konuk oldu

11.04.2022 10:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, sahurda imam hatibin evine konuk oldu

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile eşi Seher Erbaş, sahurda Eskişehir'de imam hatiplik yapan Memiş Ünal ile eşi Hatice Ünal'a konuk oldu.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, Odunpazarı ilçesi Erenköy Fatih Camisi İmamı Ünal'ın evine giden Erbaş, yemekten sonra Ünal ailesiyle çay içip sohbet etti.

Ramazanlarının hayırlı olmasını dileyen Erbaş, kendilerini sofralarına konuk ettikleri için aileye teşekkürlerini sundu.

Ziyarette Erbaş'a, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız ve eşi Dilek Didem Ayyıldız ile Eskişehir İl Müftüsü Bekir Gerek ve eşi Hatice Gerek de eşlik etti.

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