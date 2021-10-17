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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Sakarya'da emekli İmam Hatip Lisesi öğretmenleriyle buluştu

17.10.2021 15:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Sakarya'da emekli İmam Hatip Lisesi öğretmenleriyle buluştu

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında, Sakarya'da emekli İmam Hatip Lisesi öğretmenleriyle "Vefa Programı"nda bir araya geldi.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, bir restoranda düzenlenen programda konuşan Erbaş, her yıl Mevlid-i Nebi Haftası münasebetiyle belirledikleri bir konuyu yurt içi ve dışında etraflıca anlatmaya çalıştıklarını belirtti.

Etkinlikler kapsamında bu yılki konuyu, "Peygamberimiz ve Vefa Toplumu" olarak belirlediklerini aktaran Erbaş, "Bunun için programlarımıza bir 'Vefa Programı' düzenleyerek başlamak istedik. Onun için bugün buradayız." ifadesini kullandı.

Bu akşam TRT 1 ve Diyanet TV ekranlarından canlı yayınlanacak Mevlid Gecesi özel programını, Kastamonu Nasrullah Camisi'nde yapacaklarını bildiren Erbaş, "Kastamonu, bu sene çok büyük sel felaketi yaşadı. Kastamonululara bir vefa göstermek için orada program yapacağız." bilgisini verdi.

Erbaş, programda, Adapazarı İmam Hatip Lisesinde öğrenciyken öğretmeni olan ve geçen martta vefat eden Saadettin Kolbasar özelinde, yaşamını yitiren öğretmenlerin ardından kaleme aldığı bir yazıyı da konuklarıyla paylaştı.

Öğretmenlerin kendileri için bir rehber olduklarını vurgulayan Erbaş, yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Bizim kuşak arkadaşlarımız olarak başta namaz konusundaki hassasiyetimizi hocalarımıza borçluyuz. Bizi, namazımızı terk etmemeye usulüne uygun olarak alıştırdılar. Kötü alışkanlıklardan uzak durmak ve güzel ahlak ile donanmak, onlar için talebelerinin olmazsa olmazlarıydı. Bunu muhteşem rehberlikleriyle yaptılar. Bizim için hep rol model oldular. Hedef gösterdiler, ufkumuzu ve mefkuremizi çizdiler. İstikbalimizi ve istiklalimizi sağlam temeller üzerine korumamız için okuyacağımız kitapların, yolundan gideceğimiz mütefekkirlerin listelerini verdiler. Kitapları edinemediğimiz zaman kendileri alıp hediye ettiler. Okulun dışında gideceğimiz en önemli yerin Milli Türk Talebe Birliği olduğunu bize tembihlerdi hocalarımız. Milli Türk Talebe Birliği, üniversiteden önce üniversite oldu bizim için. Sohbetler, paneller, konferanslar, kitap okumaları vesaire… 12 Eylül'den 4 ay önce mezun olduk. O yılların karanlık ve tehlikeli günlerinde bizim için koruyucu oldu hocalarımız. Sağ-sol davası denilen öğrenci olaylarında nice gençler zayi oldu. Okulunu bırakanlar, olaylara karışıp yaralananlar, ölenler, hapse girenler… Türkiye üzerinde 60'lı 70'li yıllarda iç ve dış düşmanların oynadığı büyük oyundu. Bu oyuna karşı hocalarımız bizi hem korudu ve hem de geleceğe hazırlamak için gece gündüz gayret ettiler. En büyük başarılarından birisi de bizi imam hatiplilik ruhunun dışında aklını, zihnini, bazı şahıs ve gruplara kiraya vermekten korumak oldu."

Davetlerine icabet eden konuklarına teşekkür eden Erbaş, öğretmenlerin hakkını Vefa Programı ile ödemenin imkansız olduğunu ancak en azından niyetlerini ortaya koyduklarını aktardı.

Erbaş'ın ardından programa katılan emekli öğretmenler de duygu ve düşüncelerini paylaştı.

Programa, Sakarya Üniversitesi (SAÜ) İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Bostancı da katıldı.

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