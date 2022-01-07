Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Sarıkamış şehitleri mevlit programına katıldı:

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türk ordusunun yıllardır dış düşmanların desteklediği terör örgütleriyle savaştığını söyledi.

Sarıkamış Harekatı'nın 107. yılı etkinlikleri kapsamında Kars'a gelen Erbaş, Sarıkamış ilçesindeki Kazım Karabekir Paşa Camisi'nde şehitler için düzenlenen mevlit programına katıldı.

Sala ve salavatlarla başlayan programda, Diyanet İşleri Başkanlığı İlahi Korosu ilahiler seslendirdi. Farklı kentlerden gelen imam hatipler de Kur'an-ı Kerim tilaveti yaptı.

Erbaş, yaptığı konuşmada, şehitlik makamının peygamberlikten sonra en büyük makam olduğunu belirtti.

Şehitlere vefanın önemine işaret eden Erbaş, bunu her zaman ve her yerde göstermek gerektiğine dikkati çekerek, "107 yıl önce bu topraklarda binlerce dedemiz şehit, binlercesi gazi oldu. Babamın babası bu topraklarda şehit olmak üzere iken ölmediği tespit edilip de kurtarılan gazilerden. Annemin babası da öyle.. Demek ki benim hem annemin hem de babamın babaları burada 6 yıl boyunca savaştıklarına göre Anadolu'dan burada savaşmayan, şehit ve gazi olmayan hiçbir ev yok anlamına geliyor. Allah hepsine rahmet eylesin, onlarla cennette buluşmayı nasip etsin." diye konuştu.

- "Askere giderken düğüne gider gibi gidiyorlar"

"Millet vatan, ezan, namus ve bayrak için en değerli varlığı olan canını vermiş. Bundan daha önemli bir iş olur mu? Yeryüzünde bir insanın bundan daha önemli yapacağı bir iş var mıdır?" ifadelerini kullanan Erbaş, şehit kanlarıyla sulanmış topraklarda her gencin ve çocuğun mutlaka İstiklal Marşı'nı ezberlemesini istedi.

Erbaş, şöyle devam etti:

"İstiklal Marşı öyle alelade yazılmış şiir değil bir duadır. Bu duayı bütün gençlerimize öğretmemiz lazım. İstiklal Marşı ezberleme yarışmalarını hiçbir okulumuz ihmal etmemeli, ilkokuldan itibaren ezberletilmelidir. Çocuklara şehitliği, vatan ve bayrak sevgisini anlatan kitaplar okutulması lazım. Askere giderken düğüne gider gibi gidiyorlar. Annesi ardından 'ya şehit olursun ya gazi' diye dua ediyor. Hangi millete nasip olur böyle bir ruh? Bu ruhu çocuklarımıza küçük yaşlardan itibaren aşılamamız gerekiyor. Onların kalplerine ve ruhlarına yerleştirmemiz gerekiyor çünkü bizim dedelerimiz bu ruhla şehit, bu ruhla gazi oldular."

Mehmetçiğin ve güvenlik güçlerinin her yerde vatan için seferber olduğunu dile getiren Erbaş, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bugün şanlı ordumuz vatan savunmasında belki onlar gibi dış düşmanlarla cephelerde savaşmadılar ama bugün yine o dış düşmanların desteklemiş olduğu, maşaları terör örgütleriyle yıllardır savaşıyor. Allah onlardan razı olsun. Allah onlara güç kuvvet versin. Her zaman dualarımızla güvenlik güçlerimizin yanındayız. Dua en büyük güçtür. Rabbim maddi olarak da manevi olarak da güçlü olmayı milletimize nasip eylesin."

Konuşmanın ardından İl Müftüsü Yusuf Eviş, 107 bin Kur'an-ı Kerim hatminin duasını yaptı.

Kızılay Genel Başkan Vekili Hakkı Turunç'un da katıldığı programda vatandaşlara, Kızılay ekibince çay, çorba ve lokum ikramında bulunuldu.

