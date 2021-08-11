Diyanet İşleri Başkanı Erbaş selden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, selin meydana geldiği Sinop, Bartın, Kastamonu ve Karabük'te halka maddi ve manevi destek sağladıklarını bildirdi.

Erbaş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, sel bölgesinde yaşayan vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu, ekiplere kolaylık diledi.

Başkan Erbaş, "Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı olarak maddi ve manevi destek olmak için halkımızın yanındayız." ifadelerini kullandı.

