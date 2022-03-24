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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, vefat eden yengesinin cenaze namazını kıldırdı

24.03.2022 14:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, vefat eden yengesinin cenaze namazını kıldırdı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın vefat eden yengesinin cenazesi toprağa verildi.

Prof. Dr. Erbaş'ın Kabadüz ilçesinde yaşayan amcası Hasan Erbaş'ın eşi Nezaket Erbaş (80), yaşlılığa bağlı rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü Ordu Devlet Hastanesinde dün hayatını kaybetti.

Nezaket Erbaş için Altınordu ilçesindeki Orsan Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş ve diğer aile üyelerinin yanı sıra Ordu Valisi Tuncay Sonel, Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Celal Tezcan, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, AK Parti İl Başkanı Halit Tomakin, MHP İl Başkanı Naci Şanlıtürk, bazı kaymakamlar ile kurum müdürleri katıldı.

Prof. Dr. Erbaş'ın öğle vakti kıldırdığı cenaze namazının ardından Nezaket Erbaş'ın cenazesi, Altınordu ilçesi Hatipli Mahallesi'ndeki şehir mezarlığına defnedildi.

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