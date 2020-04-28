YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bitlis
  4. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’a destek

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’a destek

BİTLİS HABERLERİ  | 28.04.2020 16:48 | Son Güncelleme

Bitlis Medeniyet Platformu, Diyanet İşleri Başkanı Prof.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’a destek

Bitlis Medeniyet Platformu, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’a destek verdi.
Bitlis Medeniyet Platformu Dönem Sözcüsü Cengiz Şahin tarafından yapılan açıklamada, “Bitlis Medeniyet Platformu olarak bizim inancımıza göre Prof. Dr. Ali Erbaş’ın söyledikleri Kur’an-ı Kerim’de geçmektedir, doğrudur ve söylediklerinin tamamına katılıyor ve canı gönülden destekliyoruz. Diyanet İşleri Başkanımız Prof. Dr. Erbaş Hocamız, Ramazan ayının ilk Cuma hutbesinde Kur’an-ı Kerim’in eşcinsellik ve Lut kavmi ile ilgili ayetlerine atıfta bulunarak ‘eşcinsellik sapkınlıktır’ söylemi üzerine bazı kesimler tarafından linç edilmek istenmiştir. Bitlis Medeniyet Platformu olarak bizim inancımıza göre, Prof. Dr. Ali Erbaş’ın söyledikleri Kur’an-ı Kerim’de geçmektedir, doğrudur ve söylediklerinin tamamına katılıyor ve canı gönülden destekliyoruz. İnsanlığın ahlaki değerleri ile oynamak ve alay etmek isteyen bazı değer yoksunları, bu kez de İslam’a saldırmaya ve İslam dinini karalamaya çalışıyorlar. Allah’ın emirleri doğrultusunda ve Kur’an ayetleri ile doğrudan insanlara gerçekleri ifade etmeye çalışan Prof. Dr. Ali Erbaş, tüm dünyaya ve eşcinselliği savunan LGBT güruhuna karşı malumun ilanını ortaya koymuştur. ‘İslam eşcinselliği lanetliyor’ dediği için şikayet edilen Diyanet İşleri Başkanımız Prof. Dr. Ali Erbaş yalnız değilsiniz, Bitlis daima hakikatin ve hakkı söyleyenin yanındadır” ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
3 bin 266 liralık kovalamaca! Dakikalarca sürdü 3 bin 266 liralık kovalamaca! Dakikalarca sürdü
PARTNER Damla ve eşi arasındaki kriz olay oldu! Damla ve eşi arasındaki kriz olay oldu!

En Çok Okunan Yerel Haberler

2016’dan beri aranan FETÖ terör örgütü üyesi jandarmadan kaçamadı

2016’dan beri aranan FETÖ terör örgütü üyesi jandarmadan kaçamadı

Adapazarı’ndaki iş yerleri 13.00 ile 18.00 arası satış yapacak

Adapazarı’ndaki iş yerleri 13.00 ile 18.00 arası satış yapacak

Protein deposu ’atom’

Protein deposu ’atom’

Aydın’da polis ekipleri, ağılda bulunmayan 210 adet koyun için alarma geçti

Aydın’da polis ekipleri, ağılda bulunmayan 210 adet koyun için alarma geçti

(Özel) Uyarıları dilemeyerek dışarı çıkan vatandaş: “Bugün çok kalabalık, inşallah hep böyle olur”

(Özel) Uyarıları dilemeyerek dışarı çıkan vatandaş: “Bugün çok kalabalık, inşallah hep böyle olur”

Kars’ta Şahinlerin ölüm nedenleri araştırılıyor

Kars’ta Şahinlerin ölüm nedenleri araştırılıyor

Bitlis Namaz Vakitleri 28 Nisan Salı

İmsak
03:39
Sabah
05:11
Öğle
12:14
İkindi
16:01
Akşam
19:07
Yatsı
20:33

Bitlis Nöbetçi Eczaneler28 Nisan Salı

Zümrüt Eczanesi
Merkez
Adilcevaz Eczanesi
Adilcevaz
Çiçek Eczanesi
Ahlat
Şifa Eczanesi
Guroymak
Y. Eczanesi
Hizan
Tarçın Eczanesi
Tatvan
Ömer Eczanesi
Tatvanrahva
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.