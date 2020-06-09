YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Mısır Fetva Kurumu'na tepki:

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Mısır Fetva Kurumu'na tepki:

ANKARA HABERLERİ  | 09.06.2020 18:45 | Son Güncelleme

"Daru'l İfta'nın, Peygamber müjdesine mazhar olan İstanbul'un fethini 'işgal' kelimesiyle ifade etmesi, Müslüman inancına ve ahlakına yakışmayan, tarihi gerçeklere, akıl ve vicdana aykırı talihsiz ve çirkin bir paylaşımdır"

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Mısır Fetva Kurumu'nun İstanbul'un fethini "Osmanlı işgali" olarak nitelendirmesinin Müslüman inancı ve ahlakına yakışmayan, tarihi gerçeklere, akıl ve vicdana aykırı, talihsiz ve çirkin bir paylaşım olduğunu bildirdi.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erbaş, İslam düşüncesinde büyük bir ideali ve ahlakı ifade eden fethin, özgürlük, adalet ve merhamet uğruna yapılan kutlu bir mücadele olduğunu vurguladı.

Fethin, Hazreti Peygamber'in Müslümanlara gösterdiği önemli bir ufuk olduğunu belirten Erbaş, "Özellikle İstanbul'un fethi, sevgili Peygamberimizin hadis-i şerifinde yer alan bir müjdedir. Bu müjdeye nail olmak için Müslümanlar asrısaadetten itibaren pek çok defa İstanbul'u İslam'la buluşturmaya çalışmışlardır. Kutlu fetih ise ümmetin büyük devleti Osmanlı'nın asil hükümdarı Fatih Sultan Mehmet Han'a nasip olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

Erbaş, Müslümanların ve Fatih Sultan Mehmet'in gayesinin İstanbul'u İslam'ın aydınlık ilkeleri, barış, adalet ve merhametle buluşturmak olduğuna işaret ederek, fetihten sonra İstanbul'da farklı ırk ve inanç topluluklarının birlikte huzur ve barış içinde yaşadığına dikkati çekti.

- "Talihsiz ve çirkin bir paylaşımdır"

İstanbul'un halen özgürlük ve birlikte yaşama kültürüne sahip örnek bir medeniyet merkezi olduğunu kaydeden Erbaş, şu ifadeleri kullandı:

"Bu sebeple Mısır'da devlete bağlı bir kurum olan Daru'l İfta'nın, Peygamber müjdesine mazhar olan İstanbul'un fethini 'işgal' kelimesiyle ifade etmesi, Müslüman inancına ve ahlakına yakışmayan, tarihi gerçeklere, akıl ve vicdana aykırı, talihsiz ve çirkin bir paylaşımdır. Başta Ebu Eyyub el Ensari olmak üzere fetih ideali ile yollara düşen nice örnek şahsiyete karşı bir vefasızlıktır. Bu söylem, en hafif ifadeyle sığ ve cahilce bir yaklaşım veya İslam medeniyetinin barış ve merhamet dünyasına karşı kötü niyetli ve haince bir bakıştır."

- "Hukuk ve ahlakın gereğini yerine getirmelerini bekliyorum"

Erbaş, iddianın sahiplerini şiddetle kınadığını belirterek, şunları kaydetti:

"İlgili devletin yetkililerinden, tarihi hakikatleri tahrif eden, Müslümanların ortak hafızasına, birliğine ve kardeşliğine en büyük zararı veren söz konusu açıklamayı yapanlarla ilgili derhal hukuk ve ahlakın gereğini yerine getirmelerini bekliyorum. Aksi halde yeryüzündeki tüm Müslümanların vicdanında mahkum ve tarihin huzurunda mahcup olacaklarını ifade ediyorum."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Ankara'da, fatura işlemleriyle ilgili flaş kararAnkara'da, fatura işlemleriyle ilgili flaş karar

En Çok Okunan Yerel Haberler

Çorlu’ya 20 milyon TL’lik yatırım

Çorlu’ya 20 milyon TL’lik yatırım

Başkent’e 9 kilometrelik yeni bulvar geliyor

Başkent’e 9 kilometrelik yeni bulvar geliyor

AK Parti’li başkan sokak köpeğine eliyle su içirdi

AK Parti’li başkan sokak köpeğine eliyle su içirdi

Akduman, üretim sahalarını inceledi

Akduman, üretim sahalarını inceledi

İtfaiyeciler yakaladıkları yılanı doğal ortamına bıraktı

İtfaiyeciler yakaladıkları yılanı doğal ortamına bıraktı

Aydın’da sahte kimlikler ile kredi kartı çıkaran şebekeye operasyon düzenlendi

Aydın’da sahte kimlikler ile kredi kartı çıkaran şebekeye operasyon düzenlendi

Ankara Namaz Vakitleri 9 Haziran Salı

İmsak
03:18
Sabah
05:13
Öğle
12:53
İkindi
16:50
Akşam
20:23
Yatsı
22:09

Ankara Nöbetçi Eczaneler 9 Haziran Salı

Ahiler Eczanesi
Cankaya
Akgül Eczanesi
Cankaya
Büyük Ünal Eczanesi
Cankaya
Çağlayan Eczanesi
Cankaya
Göksu Eczanesi
Cankaya
Yaşamkent Doğa Eczanesi
Cankaya
Yeni Bahar Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

TDV'nin "Çevrimiçi Gençlik Buluşmaları" etkinliği sona erdi

TDV'nin "Çevrimiçi Gençlik Buluşmaları" etkinliği sona erdi

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

14 milyar liralık yatırıma proje bazlı teşvik

14 milyar liralık yatırıma proje bazlı teşvik

Başkentte Yılın Düğünü İçin Geri Sayım Başladı

Başkentte Yılın Düğünü İçin Geri Sayım Başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.