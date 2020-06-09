Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Mısır Fetva Kurumu'na tepki:

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Mısır Fetva Kurumu'nun İstanbul'un fethini "Osmanlı işgali" olarak nitelendirmesinin Müslüman inancı ve ahlakına yakışmayan, tarihi gerçeklere, akıl ve vicdana aykırı, talihsiz ve çirkin bir paylaşım olduğunu bildirdi.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erbaş, İslam düşüncesinde büyük bir ideali ve ahlakı ifade eden fethin, özgürlük, adalet ve merhamet uğruna yapılan kutlu bir mücadele olduğunu vurguladı.

Fethin, Hazreti Peygamber'in Müslümanlara gösterdiği önemli bir ufuk olduğunu belirten Erbaş, "Özellikle İstanbul'un fethi, sevgili Peygamberimizin hadis-i şerifinde yer alan bir müjdedir. Bu müjdeye nail olmak için Müslümanlar asrısaadetten itibaren pek çok defa İstanbul'u İslam'la buluşturmaya çalışmışlardır. Kutlu fetih ise ümmetin büyük devleti Osmanlı'nın asil hükümdarı Fatih Sultan Mehmet Han'a nasip olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

Erbaş, Müslümanların ve Fatih Sultan Mehmet'in gayesinin İstanbul'u İslam'ın aydınlık ilkeleri, barış, adalet ve merhametle buluşturmak olduğuna işaret ederek, fetihten sonra İstanbul'da farklı ırk ve inanç topluluklarının birlikte huzur ve barış içinde yaşadığına dikkati çekti.