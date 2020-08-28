Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan muharrem ayı ve Kerbela mesajı:

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kerbela hadisesinin geçmişten bugüne ırkı, mezhebi, meşrebi ne olursa olsun bütün müminleri acılara gark eden derin bir yürek yarasının adı olduğunu belirtti.

Erbaş, yazılı açıklamasında, muharrem ayının 10. gününün Müslüman toplumların bilgi ve kültür hafızasında peygamberler tarihinden önemli hatıralar ve mesajlar barındıran önemli bir zaman olduğunu vurguladı.

"Aşure" diye isimlendirilen günün İslam aleminin birlik ve beraberliğine, insanlığın hidayet ve iyiliğine vesile olmasını dileyen Erbaş, insanlık tarihinde birçok önemli olaya sahne olan Aşure gününün aynı zamanda İslam tarihinin en üzücü olaylarından biri olan Kerbela faciasının da vuku bulduğu tarih olduğunu ifade etti.

Hicri 61 yılında Hazreti Muhammed'in "cennet gençlerinin efendisi" diye nitelediği torunu Hazreti Hüseyin ile birçoğu Ehl-i Beyt'ten 70 civarında müminin Kerbela'da acımasızca şehit edildiğini anımsatan Erbaş, şöyle devam etti:

"Bu sebeple Kerbela, geçmişten günümüze ırkı, mezhebi, meşrebi ne olursa olsun bütün müminleri acılara gark eden derin bir yürek yarasının adıdır. Nitekim bu büyük acıyı yüreğinde taşıyan her Müslüman, Hazreti Hüseyin'e ve Ehl-i Beyt'e bu zulmü reva gören anlayışı tarih boyunca hep kınayarak vicdanlarda mahkûm etmiş, buna mukabil, Hazreti Hüseyin ve tüm Kerbela şehitlerini ise büyük bir özlem, muhabbet ve rahmetle yad etmiştir."