Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan "temizlik ve yeni tip koronavirüs" konulu hutbe:

GAZİANTEP (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Gaziantep'te "temizlik ve yeni tip koronavirüs" (Kovid-19) konulu hutbe irat etti, cuma namazı kıldırdı.
Bahaeddin Nakıboğlu Camisi'nde cuma namazı öncesi dua edildi. Burada hutbe irat eden Erbaş, Müddessir Suresi'nin ayetlerini okuyarak temizliğin önemine dikkati çekti.
Peygamberin hem maddi anlamda giysilerini ve
bedenini temiz tutmayı, hem de manevi anlamda batıl
inanışlardan ve günahlardan uzak durarak arınmayı
emrettiğini belirten Erbaş, "Zira müminin temel vasıflarından biri olan temizlik, pak ve nezih bir bedenin, necasetten
arınmış giysilerin yanı sıra huzurlu bir kalbe sahip
olmaktır. Bu yüzden sevgili Peygamberimiz dış
temizlik ile kalpteki iman arasında bir bağ kurar ve şöyle buyurur, (Temizlik imanın yarısıdır)." dedi.
Temizlenme imkanına sahip olduğu halde, üstü başı kirli, saçı sakalı bakımsız, evi barkı düzensiz
olan kişinin, insanların yanında olduğu gibi Allah katında da makbul olmadığını dile getiren Erbaş, şöyle devam etti:
"Çünkü Allah'a hakkıyla
ibadet ederek O'nun rızasını kazanmak ancak
temizlikle mümkündür. Unutmayalım ki abdest ve
gusül, eşsiz bir temizlik sistemidir ve başta namaz
olmak üzere birçok ibadetimizin ön şartıdır. Beden
temizliğine, ağız ve tırnak bakımına özen göstermek,
haftada en az bir defa bilhassa cuma günü yıkanmak
Peygamberimizin sünnetidir."
Erbaş, hayattaki her iyiliğin ve güzelliğin başının sağlık,
sağlığın da temizlikten geçtiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:
"Geçmişte olduğu gibi
bugün de salgın hastalıklar, yeryüzünü dolaşmaya
devam ediyor. Dünyanın dört bir köşesini tehdit eden virüsler, toplu kayıplara sebep oluyor. Rabbimize
şükürler olsun ülkemizde bir vakaya rastlanmadı ama kendimizi ve sevdiklerimizi korumak için hepimize sorumluluk düşüyor. Çeşitli virüs salgınlarından etkilenmemek için tedbiri elden bırakmayalım. Temizlik kurallarına her
zamankinden daha fazla riayet edelim. Ellerimizi günde birkaç defa sabunlu suyla ovalayarak yıkayalım. Ellerimiz kirliyken gözümüze, burnumuza
ve ağzımıza dokunmayalım. Bedenimizin zayıf düşmemesi için bol sıvı tüketelim. Dengeli beslenelim ve düzenli uyuyalım. Hapşırırken ya da öksürürken bir mendille, mendil yoksa dirseğimizin
içiyle ağzımızı kapayalım. Yaşadığımız mekanları sık sık havalandıralım. Dinimizin haram kıldığı ve bedenimizi hastalıklara açık hale getiren sigara, alkol, uyuşturucu ve benzeri zararlı maddelerden uzak duralım."
Zaman zaman sağlığın kıymetinin bilinmediğini ve sıhhatli bir bedene sahip olmanın değerinin ancak
kaybettikten sonra anlaşıldığını anlatan Erbaş, "Oysa temiz yaşamak ve
sağlığımızı korumak öncelikle bizim görevimizdir. Yüce Rabbim, başta ülkemiz ve İslam beldeleri
olmak üzere tüm insanlığı salgın hastalıklardan, bela ve musibetlerden muhafaza buyursun." ifadelerini kullandı.
Sınır ötesinde bölgenin ve sınırların güvenliği, mazlumları korumak için mücadele eden güvenlik güçlerine dua eden Erbaş, şehitlere de rahmet diledi.