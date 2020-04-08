Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan teravih namazlarına ilişkin açıklama:

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, ramazanda kılınacak teravih namazlarına ilişkin, "Camilerde cemaatle namaza verilen ara, ramazan ayında da dahil olmak üzere salgın tehlikesine karşı alınan tedbirler devam ettiği müddetçe uygulanacak." ifadesini kullandı. Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erbaş, A Haber televizyonunda yayınlanan programda, Kovid-19'la mücadele kapsamında alınan tedbirlere yönelik değerlendirmelerde bulundu. Tüm İslam aleminin Berat Kandili'ni tebrik eden Erbaş, duanın ibadetin özü olduğunu ve bu gecenin ibadet, dua ve niyazlarla değerlendirilmesi gerektiğini hatırlattı. Koronavirüs ile mücadele sürecinde ailelerin evlerini mescide dönüştürmesi çağrısında bulunan Erbaş, şunları kaydetti: "Camilerde cemaatle namaza verilen ara ramazan ayında da dahil olmak üzere salgın tehlikesine karşı alınan tedbirler devam ettiği müddetçe uygulanacak. Bu süreçte evlerimizi mescit haline getirelim. İbadetlerimize riayet edelim. Evlerimizde eşimiz ve çocuklarımızla teravihlerimizi kılalım. Evde yaşayanlar içerisinden bir karantina yoksa namazlarımızı cemaatle kılalım."

- "Yardımsever ve paylaşımcı bir milletiz" Erbaş, stokçuluk ve fırsatçılık yapmanın yanlış olduğuna dikkati çekerek şu değerlendirmede bulundu: "Peygamber Efendimiz bu tür fırsatçıları kınıyor, lanetliyor ve haram işlediklerini söylüyor. Birtakım ürünleri stoklamak, fiyatını artırmak, insanlar kendisine mecbur kaldıklarında yüksek fiyatlarla onları satmak dinimizde yasaklanmıştır. Hiç kimsenin bu tür şeylere tevessül ve tenezzül etmemesini istirham ediyorum. Bizim milletimize bu yakışmaz. Biz yardımsever bir milletiz. Biz paylaşımcı bir milletiz. Fakir fukara, garip gureba insanlara, işini kaybeden insanlara bizim yardımcı, destek olmamız gerekiyor. Üç kuruş daha fazla kazanayım düşüncesi içerisinde tamahkarlık yapıp lütfen ahiretimizi, geleceğimizi zarara uğratmayalım.” - "Cuma namazı kararı hüsnüniyetle alınmış bir karar" Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile telefon görüşmesi yaptıklarını bildiren Erbaş, "Toplum Bilimleri Kurulu" için din psikolojisi ve din sosyolojisi alanındaki bazı uzmanların isimlerini verdiğini anlattı.