Diyanet İşleri Başkanlığı Seviye Tespit Sınavı'na ikinci geç başvuru alınacak

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), 26 Aralık 2020'de uygulanacak Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2020-DİB-MBSTS) için 17-18 Kasım 2020 tarihlerinde ikinci geç başvuru alacak.

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre adaylar, sınava başvurularını ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden 18 Kasım 2020 tarihi mesai saati bitimine kadar veya ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (https://ais.osym.gov.tr) ile ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından 18 Kasım 2020 tarihi saat 23.59'a kadar yapabilecek.

Sınav ücreti, ÖSYM'nin internet sayfasında e-İşlemler bölümünde yer alan "ödemeler" alanından kredi kartı/banka kartıyla veya banka ATM'leri ve online bankacılık üzerinden 17-18 Kasım tarihlerinde yatırılabilecek. Ücret yatırma işlemi, 18 Kasım 2020 tarihi saat 23.59'da sona erecek.

Sınava, 18-24 Şubat 2020 tarihleri arasında veya 5 Mart 2020 tarihinde başvuru yapan adaylardan sınav merkezi tercihini değiştirmek isteyen adaylar da 17-18 Kasım 2020 tarihlerinde ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (https://ais.osym.gov.tr) sınav merkezi tercihlerini güncelleyebilecek.