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Diyanet-Sen Ayasofya’nın camiye çevrilmesini istedi

VAN HABERLERİ  | 06.06.2020 23:17 | Son Güncelleme

Diyanet-Sen Van Şube Başkanı Nurullah Arvas, 1934 yılında müzeye çevrilen Ayasofya Camisi ve Müslümanların 86 yıldır mahzun olduğunu ifade ederek, “Ayasofya tekrar camiye çevrilene kadar da mahzun olmaya devam edecektir” dedi.1930 yılında tamirat gerekçesiyle ibadete kapatılan, 24 Kasım 1934 tarih ve 7/1589 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla müzeye çevrilen ve bir yıl sonra da ziyarete açılan Ayasofya Camisi’nin 86 yıldır mahzun olduğunu dile getiren Diyanet-Sen Van Şube Başkanı Nurullah Arvas, Fatih Sultan Mehmet’in Ayasofya’yı fethin sembolü olarak milletine emanet ettiğini söyledi.

Diyanet-Sen Ayasofya’nın camiye çevrilmesini istedi

Diyanet-Sen Van Şube Başkanı Nurullah Arvas, 1934 yılında müzeye çevrilen Ayasofya Camisi ve Müslümanların 86 yıldır mahzun olduğunu ifade ederek, “Ayasofya tekrar camiye çevrilene kadar da mahzun olmaya devam edecektir” dedi.
1930 yılında tamirat gerekçesiyle ibadete kapatılan, 24 Kasım 1934 tarih ve 7/1589 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla müzeye çevrilen ve bir yıl sonra da ziyarete açılan Ayasofya Camisi’nin 86 yıldır mahzun olduğunu dile getiren Diyanet-Sen Van Şube Başkanı Nurullah Arvas, Fatih Sultan Mehmet’in Ayasofya’yı fethin sembolü olarak milletine emanet ettiğini söyledi. Arvas, “Bu nedenledir ki Ayasofya’nın müzeye çevrilmesini bu millet içine sindirememiş, emanete sahip çıkamadığı için hüzünlüdür. Bu millet Ayasofya’nın bugünkü durumunu asla hazmedemiyor. Bu yüzdendir ki Ayasofya hasretini anlatan yüzlerce şiirler, yazılar kaleme alınmıştır. Arif Nihat Asya’dan, Necip Fazıl’a, Ali Ulvi Kurucu’dan, Osman Yüksel’e şairlerimiz bu hasreti anlatmıştır. Ayasofya’nın ibadete açılmasını istememiz elbette cami ihtiyacından değildir. İstanbul’u fetheden şanlı Sultan’a, onun kahraman askerlerine vefa borcumuzun gereğidir. Peygamber Efendimiz (SAV) olan hürmetimizin gereğidir” dedi.
AK Parti Merkez Yönetim Kurulunun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirdiği toplantıda, son günlerde ibadete açılması tartışılan Ayasofya statüsünün ele alındığını dile getiren Arvas, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’nın 1934’te Danıştay kararıyla müze yapılan Ayasofya’nın statüsünün değiştirilmesi için talimat vermesi bizleri mutlu etmiştir. Yıllardır Ayasofya’nın ibadete açılmasının hasretini çeken bu millet, Ayasofya’nın ibadete açılma müjdesini beklemektedir. Ayasofya’nın ibadete açılma zamanı gelmiştir. Ayasofya; bu milletin izzeti, şerefi, onur ve haysiyetidir” ifadelerini kullandı.

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