Diyanet-Sen Bursa’dan öğrencilere seçmeli ders çağrısı

Diyanet-Sen Bursa 2’Nolu Şube Başkanı Kemal Göleç, seçmeli derslerin belirlenme işlemlerinin 4 Ocakta başladığını 22 Ocakta da son bulacağını hatırlatarak velilere ve öğrencilere çağrıda bulundu. Göleç, çocukların Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimizin hayatı, temel dini bilgiler derslerinin seçmeli ders olarak alınması ve çocuklarımızın yetiştirilmesinde önemli rol oynayacağını söyledi.

Diyanet-Sen Bursa 2’Nolu Şube Başkanı Kemal Göleç, seçmeli dersler konusunda öğrenci ve velilere önemli tavsiyelerde bulundu. Göleç, “Çocuklarımıza dini değerlerimizi öğretmek, ibadet aşkı ve İslam ahlakının bilinciyle onları yetiştirmek hepimizin en ulvi vazifesidir. Yarınlarımızı emanet edeceğimiz çocuklarımızı iyi birer insan, örnek birer Müslüman olarak yetiştirmek hepimizin gayesidir. Bu gayeye hizmet edecek önemli bir hususu hatırlatmak istiyorum. Kur’an-ı Kerim, Peygamberimizin hayatı ve temel dini bilgiler dersleri ortaokul ve liselerimizde seçmeli ders olarak okutulmaktadır. Seçmeli derslerin belirlenmesi işlemleri 4 Ocakta başlamış olup, 22 Ocak tarihinde son bulacaktır. Yavrularımızın bu dersleri tercih etmeleri için gerekli hassasiyeti gösterelim” ifadelerini kullandı.

Ailelere de tavsiyelerde bulunan Göleç şöyle devam etti;

"İyi ve faydalı bir neslin yetişmesi için doğru yerde, doğru bilgi ve liyakatli görevlilerden çocuklarımıza verilecek bu derslere önem vermemiz gerekir. Bugün birçok gencimizin teröre bulaşması, gasp, hırsızlık ve uyuşturucu batağına sürüklenmesi, aile içi dramların baş aktörü olmasının en önemli sebeplerinden biri de dini değerlerimizin onlara öğretilmemesindendir. Dolayısıyla çocuklarımıza doğruyu yanlışı göstermek. Allah korkusunu belleklerine yerleştirmek, yapacakları yanlışlıkların bedelinin ağır olacağını onlara öğretmek hepimiz için vazgeçilmez bir görevdir. Merhum Mehmet Akif Ersoy ne güzel söylemiş; ’Ne irfandır veren ahlaka yükseklik, ne vicdandır; Fazilet hissi insanlarda Allah korkusundandır.’ bu sözü unutmamak gerekiyor. Gelin hep beraber çocuklarımızın Allah’ın rızası doğrultusunda yaşayan bir nesil olarak yetişmeleri için bizlere düşen sorumluluğu yerine getirelim. Yarının pişmanlığını yaşamadan, bugünden sevincini paylaşalım."

