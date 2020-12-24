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Diyanet-Sen Şırnak Şubesinden Kur’an-ı Kerim ve ezanın Türkçe okutulmasına tepki

ŞIRNAK HABERLERİ  | 24.12.2020 13:13 | Son Güncelleme

Diyanet-Sen Şırnak Şube Başkanı Süleyman Çanga, Kur’an-ı Kerim ve ezanın Türkçe okutulmasının kabul edilemez bir hezeyan ve felaket olduğunu söyledi.Diyanet-Sen Şırnak Şube Başkanı Süleyman Çanga İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen törende Kur’an-ı Kerim’in ve ezanın Türkçe okunmasına tepki gösterdi.

Diyanet-Sen Şırnak Şubesinden Kur’an-ı Kerim ve ezanın Türkçe okutulmasına tepki

Diyanet-Sen Şırnak Şube Başkanı Süleyman Çanga, Kur’an-ı Kerim ve ezanın Türkçe okutulmasının kabul edilemez bir hezeyan ve felaket olduğunu söyledi.
Diyanet-Sen Şırnak Şube Başkanı Süleyman Çanga İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen törende Kur’an-ı Kerim’in ve ezanın Türkçe okunmasına tepki gösterdi. Çanga, etkinlikte Kur’an-ı Kerim ve ezana saygısızlık yapıldığını, ezanın evrensel bir mesaj olduğunu, herhangi bir dile ya da lehçeye çevrilmesinin kabul edilemez olduğunu ifade etti. Çanga, "Bu millet inancının gereği gibi yaşayabilmek için çok bedeller ödedi ve çok badireler atlattı. Ezan ve namaz ibadetinin Türkçe yapılmasına dair tartışmalarla yeniden gündem oluşturmak isteyenlere, 16 Haziran 1950 tarihinin ne anlama geldiğini tekrar gözden geçirmelerini tavsiye ediyorum. Camileri ahıra çeviren ve 18 yıl boyunca ezanı Türkçe okutan bu zihniyet halen Türkçe ezan özlemini sürdürüyor. Bu millet Türkçe ezan tecrübesini yıllarca yaşadı, ezanı farklı dil ve lehçelerde okuma ve bunun üzerinden tartışma çıkarılması İslam’a saygısızlıktır. Bu köhne zihniyetin yeniden hortlamasına o karanlık günlere dönülmesine bu aziz ve asil millet asla müsaade etmeyecektir" dedi.
Programda, Mevleviliğin 700 yıldır devam eden bütün kurallarının yer ile yeksan edildiğine dikkat çeken Çanga, "Bu aziz millet bu zihniyetin baskıcı, despotik, inanç hürriyetini yaşanamaz bir hale getiren politikalarını çok iyi bir şekilde bilmektedir. Hiç kimse o günlere özenmesin. Özlemini çektiğiniz o günlere geri dönülmesine bu aziz ve iman sevdalısı millet asla izin vermeyecektir. Bu yüce millet dini değerlerine, kutsallarına saygısızlık edenleri asla ve kata unutmaz, affetmez" diye konuştu.

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