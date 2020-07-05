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Diyanet Vakfının vekaletle kurban standı açıldı

MANİSA HABERLERİ  | 05.07.2020 14:13 | Son Güncelleme

Manisa İl Müftülüğü ile Türkiye Diyanet Vakfı Manisa Temsilciliği işbirliğiyle 2020 yılı vekalet kurban kampanyası standı açıldı.

Manisa İl Müftülüğü ile Türkiye Diyanet Vakfı Manisa Temsilciliği işbirliğiyle 2020 yılı vekalet kurban kampanyası standı açıldı. Geçen yıl Manisa’dan 5 bin 832 adet vekaletle kurban bağışı yapıldığı öğrenilirken, AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal da Manisa İl Müftüsü Mustafa Soykök’ü ziyaret ederek vekaletle kurban bağışında bulundu.
Manisa’nın Şehzadeler ilçesine bağlı Kısık Cami yanında gerçekleşen stant açılışına Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan Cami Hizmetleri Daire Başkanı Cemalettin Gezgiç, Döner Sermaye İşletme Müdürü Ahmet Bulut, Manisa İl Müftüsü Mustafa Soykök, TDV Manisa Şube Başkanı Hasan Kökkaya katıldı.
Türkiye Diyanet Vakfı bu yıl vekalet yoluyla kurban kesim bedellerini yurt içi 975 TL, yurt dışı 825 TL olarak belirledi. 2019 yılında Manisa’dan 5 bin 832 adet vekaletle kurban kesilerek ihtiyaç sahiplerine dağıtıldığı öğrenilirken, okunan duanın ardından vekaletle kurban standı açıldı. AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal da, Manisa Müftüsü Mustafa Soykök’ü ziyaret ederek vekaletle kurban bağışında bulundu.
Kampanya hakkında açıklama yapan Müftü Soykök, “Diyanet İşleri Başkanlığımız ve Türkiye Diyanet Vakfı işbirliğiyle geçen yıl 149 ülkede 453 bin 560 hisse kurban vekaletle yoksul insanlarla, muhtaç insanlarla buluşturduk. Bu kapsamda 2019 yılı içerisinde 18 milyon insana kurban emanetlerini ulaştırmış olduk. Bu senede kampanyamıza start verdik. Manisa olarak 5 bin 832 adet vekaletle kurban gönderdik. Bu sene bu hedefi daha da geliştirmek istiyoruz. O yüzden bu standımızın açılışını yaptık. Diğer ilçelerimizde de stantlar açılacak. Din görevlilerimiz makbuz karşılığında halkımızın bağışların kabul edecek. Bütün vatandaşlarımızı, halkımızı kurban emanetlerini Türkiye Diyanet Vakfı güvencesiyle mazlum ve mağdur coğrafyadaki yoksul insanlara ulaştırmaya davet ediyoruz. 30 Temmuz’a kadar standımız açık kalacak. İlçelerimizde de stantlar açılacak” dedi.
2019 yılında Türkiye Diyanet Vakfı’na emanet edilen 453 bin 560 hisse kurban yurt içinde il ve ilçeler olmak üzere 424 kesim noktasında, yurt dışında 149 ülkenin 423 bölgesine bizzat gönüllü ve görevlilerin nezaretinde kesildi ve ihtiyaç sahiplerine dağıtıldığı öğrenildi.

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Canan Eczanesi
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Turgutlu
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