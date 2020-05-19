Diyanetin Kur'an kursu öğreticileri iyilik dağıtıyor

Tuşba İlçe Müftülüğüne bağlı Yeşil Cami Kur'an Kursu öğreticileri, kendi imkanlarıyla kestikleri kurban etlerini ve topladıkları yardımları ihtiyaç sahibi ailelere dağıttı, birçok ailenin eskiyen ev eşyalarını yeniledi, bakkallardaki borçlarını da ödedi.

EMRE ILIKAN - Van'da Müftülüğe bağlı Kur'an kurslarında görev yapan öğreticiler, ramazan ayı boyunca kendi imkanlarıyla ve hayırseverlerin destekleriyle yaptıkları yardım larla ihtiyaç sahibi ailelerin gönlüne dokundu.

Bu süreçte ihtiyaç sahibi aileler, 65 yaş üstü bireyler ve özellikle yetim çocuklara ağırlık verdiklerini belirten Özkan, "Bu süreçte kumanya dağıttığımız, nakdi yardım yaptığımız, evlerini dayayıp döşediğimiz ailelerimiz oldu. Bu yardım faaliyetlerini ramazana has yapmıyoruz. Ramazandan önce de ihtiyaç sahibi ailelere yardımlarımız oluyordu. Allah nasip ederse bundan sonra da yardımlarımız devam edecek." diye konuştu.

Özkan, kadın öğreticilerle kapı kapı dolaşıp ihtiyaç sahibi ailelere ulaşmaya çalıştıklarını ifade ederek, şöyle devam etti:

"Yeşil Cami Kur'an Kursu öğreticilerinden Esma Mantaş ve Fatma Aydın bir iyilik harekatı başlattı. Bu iyilik harekatına çok sayıda kadın hocamız da ciddi bağışlarda bulundu. Muhtaç ailelerin nelere ihtiyaçları olduğunu tespit etmeye çalıştık. Bazı aileler bakkal borçlarını ödemekte zorlanıyordu. Biz bu borçları ödemeye çalıştık. Hocalarımızın kendi imkanlarıyla kestikleri kurbanların etlerini dağıttık. Öğreticilerimiz bu süreçte ailelerini ve çocuklarını ihmal ederek kendi araçlarıyla ev ev dolaşıp ihtiyaç sahibi ailelere ulaşıyor. Gösterdikleri fedakarlıktan dolayı onlara teşekkür ediyorum."