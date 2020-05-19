YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Diyanetin Kur'an kursu öğreticileri iyilik dağıtıyor

Diyanetin Kur'an kursu öğreticileri iyilik dağıtıyor

VAN HABERLERİ  | 19.05.2020 11:02 | Son Güncelleme

Van'da kendi imkanlarıyla kestikleri kurbanların etini ihtiyaç sahibi ailelere dağıtan Kur'an kursu öğreticileri, birçok ailenin de mahalle bakkallarındaki borçlarını ödeyerek yüzlerini güldürdü - İl Müftü Yardımcısı Melike Seyitoğlu Özkan: - "Ramazandan önce de ihtiyaç sahibi ailelere yardımlarımız oluyordu. Allah nasip ederse bundan sonra da yardımlarımız devam edecek" - Yeşil Cami Kur'an Kursu öğreticilerinden Esma Mantaş: - "Vatandaşlarımızın maddi ihtiyaçlarını gidermeye çalışırken manevi olarak da onların yanında olduğumuzu ve yalnız olmadıklarını hissettirmeye gayret ettik"

EMRE ILIKAN - Van'da Müftülüğe bağlı Kur'an kurslarında görev yapan öğreticiler, ramazan ayı boyunca kendi imkanlarıyla ve hayırseverlerin destekleriyle yaptıkları yardımlarla ihtiyaç sahibi ailelerin gönlüne dokundu.

Tuşba İlçe Müftülüğüne bağlı Yeşil Cami Kur'an Kursu öğreticileri, kendi imkanlarıyla kestikleri kurban etlerini ve topladıkları yardımları ihtiyaç sahibi ailelere dağıttı, birçok ailenin eskiyen ev eşyalarını yeniledi, bakkallardaki borçlarını da ödedi.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) desteğiyle, mahallelerde maddi durumu iyi olmayanları önceden tespit eden öğreticiler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uyarak yaptıkları yardımlarla ailelerin yüzünü güldürdü.

Ailelerin maddi ihtiyaçlarını gidermeye çalışan öğreticiler, gösterdikleri duyarlılıkla insanların ramazan ayının manevi duygularını hissetmesini de sağladı.

- "Sadece ramazanda bu yardımları yapmıyoruz"

İl Müftü Yardımcısı Melike Seyitoğlu Özkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, el ele vererek yaşanan zor günlerin üstesinden gelebileceklerini söyledi.

Bu süreçte ihtiyaç sahibi aileler, 65 yaş üstü bireyler ve özellikle yetim çocuklara ağırlık verdiklerini belirten Özkan, "Bu süreçte kumanya dağıttığımız, nakdi yardım yaptığımız, evlerini dayayıp döşediğimiz ailelerimiz oldu. Bu yardım faaliyetlerini ramazana has yapmıyoruz. Ramazandan önce de ihtiyaç sahibi ailelere yardımlarımız oluyordu. Allah nasip ederse bundan sonra da yardımlarımız devam edecek." diye konuştu.

Özkan, kadın öğreticilerle kapı kapı dolaşıp ihtiyaç sahibi ailelere ulaşmaya çalıştıklarını ifade ederek, şöyle devam etti:

"Yeşil Cami Kur'an Kursu öğreticilerinden Esma Mantaş ve Fatma Aydın bir iyilik harekatı başlattı. Bu iyilik harekatına çok sayıda kadın hocamız da ciddi bağışlarda bulundu. Muhtaç ailelerin nelere ihtiyaçları olduğunu tespit etmeye çalıştık. Bazı aileler bakkal borçlarını ödemekte zorlanıyordu. Biz bu borçları ödemeye çalıştık. Hocalarımızın kendi imkanlarıyla kestikleri kurbanların etlerini dağıttık. Öğreticilerimiz bu süreçte ailelerini ve çocuklarını ihmal ederek kendi araçlarıyla ev ev dolaşıp ihtiyaç sahibi ailelere ulaşıyor. Gösterdikleri fedakarlıktan dolayı onlara teşekkür ediyorum."

- "Kapısını çaldığımız aileler bizi sevinçle karşılıyor"

Yeşil Cami Kur'an Kursu öğreticilerinden Esma Mantaş ise TDV'nin "Beklenen Sensin" temalı kampanyasına katkı sunmak amacıyla kuran kursu olarak mağdur ve muhtaç ailelerin ihtiyaçlarını karşılamak için sahaya indiklerini anlattı.

İhtiyaç sahibi ailelere kurban eti, gıda ve temizlik malzemesi dağıttıklarını aktaran Mantaş, şunları kaydetti:

"Mesai arkadaşımla ev ev dolaşıp ihtiyaç sahibi aileleri tespit ettik. Yürüttüğümüz yardım çalışmasında ihtiyaçların gıda ve hijyen paketiyle sınırlı olmadığını, ev eşyalarından da yoksun olan birçok ailenin olduğunu fark ettik. Bu eksikleri tamamlamaya çalıştık. Koronavirüs salgını nedeniyle evlerinde kalan çocuklara çeşitli hediyeler ve oyuncaklar dağıttık. Vatandaşlarımızın maddi ihtiyaçlarını gidermeye çalışırken manevi olarak da onların yanında olduğumuzu ve yalnız olmadıklarını hissettirmeye gayret ettik. Kapısını çaldığımız her aile bizi sevinçle karşıladı. Beklenenin bizler olduğuna kanaat getirdik. Bu konuda bize destek olan TDV'ye, il ve ilçe müftülüğümüze, idarecilerimize ve bize katkı sunan tüm hayırseverlere gönülden teşekkür ediyorum."

İhtiyaçları karşılanan aileler de Kur'an kursu öğreticilerine teşekkür ederek, yapılan yardımlar sayesinde ramazan ayının yardımlaşma ve dayanışma duygusunu yürekten hissettiklerini dile getirdiler.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERİşte Benim Stilim'le üne kavuşmuştu! Hepsini bir bir itiraf ettiİşte Benim Stilim'le üne kavuşmuştu! Hepsini bir bir itiraf etti
Atıl bina gençler için spor merkezi olduAtıl bina gençler için spor merkezi oldu

En Çok Okunan Yerel Haberler

Hastaneden kaçan hükümlü operasyonla yakalandı

Hastaneden kaçan hükümlü operasyonla yakalandı

TDV'nin "Çevrimiçi Gençlik Buluşmaları" etkinliği sona erdi

TDV'nin "Çevrimiçi Gençlik Buluşmaları" etkinliği sona erdi

Sakaryalı çiftçiler kısıtlama günlerinde de üretime devam ediyor

Sakaryalı çiftçiler kısıtlama günlerinde de üretime devam ediyor

Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem

Sağlık Bakanı Yardımcısı Eldemir ile video konferansla görüştüler

Sağlık Bakanı Yardımcısı Eldemir ile video konferansla görüştüler

Yerli ve milli sıcak hava balonu Kapadokya'da Türk bayrağı ve Atatürk posteriyle uçtu

Yerli ve milli sıcak hava balonu Kapadokya'da Türk bayrağı ve Atatürk posteriyle uçtu

Van Namaz Vakitleri 19 Mayıs Salı

İmsak
03:03
Sabah
04:45
Öğle
12:08
İkindi
16:00
Akşam
19:21
Yatsı
20:56

Van Nöbetçi Eczaneler19 Mayıs Salı

Beşyol Eczanesi
Ipekyolu
Deva Eczanesi
Ipekyolu
Nehir Eczanesi
Ipekyolu
Pınar Eczanesi
Ipekyolu
Park Eczanesi
Edremit
Sanat Eczanesi
Baskale
Vereseli Uzman Eczanesi
Caldiran
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

İpekyolu Belediyesinden “Anneme Armağan Olsun” yarışması

İpekyolu Belediyesinden “Anneme Armağan Olsun” yarışması

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Van’da yol kapatarak ateş yakıp polis araçlarına molotofla saldıran 5 kişi tutuklandı

Van’da yol kapatarak ateş yakıp polis araçlarına molotofla saldıran 5 kişi tutuklandı

Çaldıran’da Görülmez Kaza

Çaldıran’da Görülmez Kaza

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.