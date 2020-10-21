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Diyarbakır Altın Toprak ödülleri 3’üncü yılına hazırlanıyor

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 21.10.2020 13:46 | Son Güncelleme

Meya Ajans tarafından yapılan Diyarbakır Altın Toprak ödüllerinin 3’üncüsü aralık ayında yapılacak.Geçtiğimiz iki yıl üst üste yapılan ve gelenekselleşen Diyarbakır Altın Toprak ödüllerinde geri sayım başladı.

Diyarbakır Altın Toprak ödülleri 3’üncü yılına hazırlanıyor

Meya Ajans tarafından yapılan Diyarbakır Altın Toprak ödüllerinin 3’üncüsü aralık ayında yapılacak.
Geçtiğimiz iki yıl üst üste yapılan ve gelenekselleşen Diyarbakır Altın Toprak ödüllerinde geri sayım başladı. Konu ile ilgili bilgi veren Meya Ajans kurucusu ve proje koordinatörü Elif Yıldız, Diyarbakır’da bulunan markaları sektörel bazda kategorilere ayırarak ödüllendirdiklerini belirtti. Kurulan tertip komitesi ile birlikte amaçlarının markaların yıl içerisindeki hizmetlerini, büyüme ve gelişimlerini başarılarını ön plana çıkarmak ve PR değerine katkı sağlamak olduğunu belirten Yıldız, “Hedefimizi projeyi muhteşem, görkemli bir organizasyon ile tamamlayarak önümüzdeki yıllara zemin hazırlamaktır. Hedefimiz bu proje ile Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki tüm illere açılmaktır. Diyarbakır’ın ilk ve tek bağımsız organizasyonu olan Altın Toprak ödülleri bu yıl pandemi tedbirleri göz önünde bulundurularak düzenlenecek, gala gecesi Sağlık Bakanlığı tarafından organizasyonlarda uygulanması istenen kurallara uyularak yapılacaktır. 18 Aralık 2020 tarihinde iş, sanat, spor ve hizmet sektöründen en az 25 firmaya ödül verilecek ve gala gecesinin sunuculuğunda ünlü isimler yer alacak ayrıca gece sonunda Diyarbakır’ın tanınmış yerel sanatçıları da sahne alacaktır” dedi.
2017 yılında Diyarbakır’da kurulan Meya Ajans, kendi bünyesinde birçok yerli ve yabancı sahne sanatçısı ve animatöre iş olanağı sağladı. Tiyatro, canlı müzik, sirk grupları, animasyon ve eğlence gösterileri üzerine Diyarbakır’da eğlence organizasyonlarına hizmet edip yoğun beğeni kazanan Meya Ajansın organizasyonları farklı illerde devam ediyor.

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