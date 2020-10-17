Diyarbakır anneleri evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır anneleri, dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 411'inci gününde devam ediyor.

Oğlu Ramazan için oturma eylemini sürdüren anne Mevlüde Üçdağ, evlatlarına hasret kaldıklarını anlattı.

Oturma eylemiyle haklı davasının peşinde olduğunu vurgulayan Üçdağ, gece gündüz nöbette olduklarını hatırlattı.

Üçdağ, 19 ailenin evladına kavuştuğunu, mutlu olduklarını belirterek, "İstiyoruz ki evlatlarımız da orada kalmasın. 6 yıl oldu evladımı benden koparıp, götürdünüz. Beni bir telefona hasret bıraktınız. Gözlerim hep kapıda. Kararlıyız, mücadelemize devam edeceğiz." dedi.

Oğluna seslenen Üçdağ, "Ramazan, oğlum kimseyi dinleme. Kimse seni annen ve baban kadar sevemez. Ne olursun güvenlik güçlerine teslim ol. Ne olursun bana ulaş. Buradan kalkmayacağız. Son kişi de kalsa annen burada olacak. Buradan ayrılmayacağım." diye konuştu.