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Diyarbakır anneleri evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor

13.08.2021 18:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anne Sevgi Çağmar: - "Asker görsen, polis görsen, kimi görsen teslim ol. Devletimiz adaletlidir. Devletimiz güçlüdür" - Baba Abdullah Demir: - "Kararlılığımız sonsuz. Ya ölüm ya da kalım. Çocuklarımızı almadan bu kapıdan kalkmıyoruz"

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır anneleri, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı binası önündeki oturma eylemini kararlılıkla sürdürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 711. gününde devam ediyor.

Oğlu Yavuz için eylemi sürdüren Sevgi Çağmar, gazetecilere, evladının HDP tarafından kaçırıldığını söyledi.

Evlat acısının zor olduğunu ifade eden Çağmar, "2 senedir buradayız. Evladım gelmeden buradan gitmeyeceğim. Biz ne dersen çekiyoruz. Ne uyku ne düğün ne de başka bir şey. Aile olarak perişan haldeyiz. Biz anneler ve babalar olarak buradan gitmeyeceğiz. HDP'den çocuklarımızı istiyoruz." diye konuştu.

Oğluna çağrıda bulunan Çağmar, "Asker görsen, polis görsen, kimi görsen teslim ol. Devletimiz adaletlidir. Devletimiz güçlüdür, gel." dedi.

Oğlu Fatih için eylem yapan Abdullah Demir de çocuklarını zalimlerin ellerinden kurtarmadan binanın önünden ayrılmayacaklarını dile getirdi.

Yuvalarının dağıldığını anlatan Demir, şunları kaydetti:

"Kararlılığımız sonsuz. Ya ölüm ya da kalım. Çocuklarımızı almadan bu kapıdan kalkmıyoruz. Allah hakkımızı bunlara bırakmayacak. Bu zulüm devam etmeyecek. Küfür devam eder ama zulüm devam etmez. Allah kimsenin başına evlat acısı vermesin. Baba, anne, kardeş... Hepsinin yüreğine ateş düşürdüler. Tek bir kişinin değil, ailenin içerisine ateş düşürdüler."

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