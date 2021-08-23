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Diyarbakır anneleri evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor

23.08.2021 15:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anne İmmihan Nilifırka: - "Gözümüz kapıda, kulağımız telefonda. Bizi de perişan ettiler" - Baba Necmettin Biçer: - "Kızım HDPliler tarafından bir şekilde kandırılıp dağa gönderildi"

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı binası önünde yürüttüğü oturma eylemi kararlılıkla devam ediyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 721. gününde sürüyor.

Dağa kaçırılan oğlu Mehmet için İstanbul'dan gelerek eyleme katılan anne İmmihan Nilifırka, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesinden mezun olmasına iki ay kala dağa götürülen oğlunun okumasına izin verilmediğini söyledi.

Oğlunu HDP'nin kaçırdığını vurgulayan Nilifırka, "Dağda aç, susuz, mahkum bırakmışlar. 6 senedir oğlumdan hiçbir haber alamıyorum. Gözümüz kapıda, kulağımız telefonda. Bizi de perişan ettiler." diye konuştu.

Nilifırka, şöyle devam etti:

"Seni zorla kaçırdılar. Seni her şeyden ettiler. Ömrünü çaldılar, geleceğini elinden aldılar. Sen gelene kadar biz buradan kalkmayacağız."

Evladının güvenlik güçlerine teslim olmasını isteyen Nilifırka, "Mehmet'im, bizi duyuyor ve görüyorsan güvenlik güçlerine teslim ol. Devletimiz adaletlidir. Sizi korkutuyorlar. Size ceza vermiyorlar. Gel, korkma." ifadelerini kullandı.

Necmettin Biçer ise kızı Gülcan'ın 6 yıl önce kandırılarak dağa götürüldüğünü anlattı.

Biçer, "Kızım HDPliler tarafından bir şekilde kandırılıp dağa gönderildi." diye konuştu.

Evladına çağrıda bulunan Biçer, "Kızım beni duyuyor ve görüyorsan gel güvenlik güçlerimize teslim ol." dedi.

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