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Diyarbakır anneleri evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor

02.11.2021 17:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anne Aydan Arslan: - "Evladımı alana kadar buradan gitmeyeceğim" - Anne Necibe Çiftçi: - "Evlatlarımızı HDP ve PKK'dan istiyoruz"

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı binası önündeki oturma eylemi devam ediyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin, 3 Eylül 2019'da başlattığı evlat nöbeti 792'nci gününde sürüyor.

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinden 5 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan kızı Aysun için oturma eylemi yapan anne Aydan Arslan, "Yavrumu ve ilk göz ağrımı HDP'den istiyorum. Yıllardır onun hasretini çekiyorum. Artık yeter. Evladımı alana kadar buradan gitmeyeceğim. Gözyaşlarımız artık bitsin." diye konuştu.

Evladına kavuşana kadar eylemi sürdürmekte kararlı olduğunu belirten Arslan, "Aysun beni görüyor, duyuyorsan gel. Bu hasret bitsin. Kızımı istiyorum." ifadesini kullandı.

6 yıl önce 16 yaşında dağa kaçırılan oğlu Roşhat için Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden Diyarbakır'a gelerek eylem yapan anne Necibe Çiftçi de HDP'nin önünde evlatları için oturduklarını aktardı.

"Evlatlarımızı HDP ve PKK'dan istiyoruz. Bu soğukta HDP'nin kapısında oturup evlatlarımızı istiyoruz." ifadelerini kullanan Çiftçi, oğluna güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

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