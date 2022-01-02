Diyarbakır anneleri evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor

DİYARBAKIR (AA) - Dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlatlarına kavuşmak istiyor.
Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 853'üncü gününde sürüyor.
Oğlu Yavuz için eylemi sürdüren anne Sevgi Çağmar, oğlunun üniversitede okurken kandırılarak dağa götürüldüğünü söyledi.
Çağmar, 7 yıldır oğlundan haber alamadığını ifade ederek, "İnşallah terörü bitireceğiz. Oğlum gelene kadar buradan gitmiyorum. 7 senedir bu hasreti, bu acıyı çekiyoruz. HDP ve PKK, yeter artık evlatlarımızı bırakın." dedi.
Anne Çağmar, oğluna güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.
Diyarbakır'dan 6 yıl önce 17 yaşında dağa kaçırılan kardeşi Mahsun Yıldız için oturma eylemi yapan ağabey Serdar Yıldız da kardeşine kavuşmak istediğini belirtti.
6 yıldır kardeşinden haber alamadığını dile getiren Yıldız, "Kardeşimi HDP'den ve PKK'dan istiyorum. Kardeşimi ve diğer kardeşlerimizi almadan bu eylemi bırakmayacağız." diye konuştu.
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