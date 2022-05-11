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Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor

11.05.2022 15:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anne Sevgi Çağmar: - "Anne ve babalar olarak buradayız, mücadelemize devam edeceğiz" - Anne Aydan Arslan: - "Ne olursa olsun evladımı almadan buradan gitmeyeceğim"

DİYARBAKIR (AA) - Dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlatlarına kavuşmak için kararlı bekleyişlerini sürdürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 982'nci gününde sürüyor.

Oturma eylemi yapan annelerden Sevgi Çağmar, oğlu Yavuz'un Sakarya'da üniversitede okurken kandırılarak dağa götürüldüğünü söyledi.

Anneler olarak çocuklarını almakta kararlı olduklarını ifade eden Çağmar, 7 senedir bu acıyı çektiğini belirtti.

Eylemlerinin 3 yıldır sürdüğünü dile getiren Çağmar, "Buradan gitmeyeceğiz. Anne ve babalar olarak buradayız, mücadelemize devam edeceğiz." diye konuştu.

Çağmar, evladına güvenlik güçlerine teslim olması için çağrıda bulundu.

Kızı Aysun için oturma eyleminde yer alan anne Aydan Arslan da evladını HDP'den istediğini aktardı.

Eylemi evladına kavuşuncaya kadar sürdüreceğini dile getiren Arslan, "3 senedir burada mücadele ediyorum. Ne olursa olsun evladımı almadan buradan gitmeyeceğim. Kızımı HDP'den istiyorum." ifadelerini kullandı.

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