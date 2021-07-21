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Diyarbakır anneleri Kurban Bayramı'nda "çifte bayram" yaşamak istiyor

21.07.2021 15:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anne Solmaz Öğrünç: - "10 bayramdır oğlumdan ayrıyım. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Kirli ellerini çocuklarımızın üzerinden çeksinler. İnşallah oğlum gelir çifte bayram yaşarım" - Baba Süleyman Aydın: - "10 bayramdır oğlumdan haber alamıyorum. Maalesef bayramlarımız buruk geçiyor. Oğlum, güvenlik güçlerimize teslim olun, bu hasretlik bitsin"

DİYARBAKIR (AA) - Dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri Kurban Bayramı'nda evlatlarına kavuşmak istiyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 688'inci gününde devam ediyor.

Van'dan 5 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan oğlu Baran için eylemi sürdüren anne Solmaz Öğrünç, evladına hasret olduğunu söyledi.

"10 bayramdır oğlumdan ayrıyım. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Kirli ellerini çocuklarımızın üzerinden çeksinler. İnşallah oğlum gelir çifte bayram yaşarım." diyen Öğrünç, evladına kavuşana kadar eylemi sürdüreceğini belirtti.

Oğlu Özkan için evlat nöbeti tutan baba Süleyman Aydın ise Kurban Bayramı'nda bile eylemlerini sürdürdüklerini anımsattı.

"Herkes bayramlaşırken biz çocuklarımızın yolunu gözlüyoruz." ifadesini kullanan Aydın, bu mücadeleden vazgeçmeyeceklerini dile getirdi.

Aydın, "Çocuklarımızı HDP'liler getirsin. Devletimiz de çocuklarımız için büyük mücadele veriyor. 10 bayramdır oğlumdan haber alamıyorum. Oğlum şu an gelmiş olsaydı çifte bayram yaşardım. Maalesef bayramlarımız buruk geçiyor." dedi.

Oğluna seslenen Aydın, "Oğlum, güvenlik güçlerimize teslim olun, bu hasretlik artık bitsin." diye konuştu.

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