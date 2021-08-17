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Diyarbakır anneleri Muş ve Ağrı'da evlat nöbeti tutan anneleri ziyaret edecek

17.08.2021 14:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır anneleri Muş ve Ağrı'da evlat nöbeti tutan anneleri ziyaret edecek

DİYARBAKIR (AA) - Dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı binası önündeki oturma eylemini kararlılıkla sürdüren Diyarbakır anneleri, Muş ve Ağrı'da evlat nöbeti tutan anneleri ziyaret edecek.

Çocuklarının PKK'lı teröristlerce dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 715. gününde devam ediyor.

Oğlu Özkan için eylem yapan Süleyman Aydın, mücadelelerini sonuna kadar sürdüreceklerini söyledi.

Bütün Türkiye'den destek beklediklerini dile getiren Aydın "Sadece kendi çocuklarımız için mücadele vermiyoruz. Tüm Türkiye'nin çocukları için burada mücadele veriyoruz. Ama maalesef HDP ve PKK bu mücadelemizden büyük bir rahatsızlık duyuyor. Kürt'ün 9-10 yaşındaki çocuklarını mağaralarda ölüme mahkum ediyorlar." dedi.

Güçleri yettiğince her yerde evlatları için mücadele edeceklerinin altını çizen Aydın şöyle devam etti:

"En kısa zamanda Muş'taki ve Ağrı'daki annelere destek ziyaretinde bulunacağız. Ağrı ve Muş'ta HDP kapısına gidip çocuklarımızı isteyeceğiz. HDP'ye sesleniyoruz, bizi yıldıramayacaksınız. Sonuna kadar bu mücadelemizi devam ettireceğiz."

Oğlu Yusuf için eylem yapan Baba Celil Begdaş da başlattığı eylemlerinin 2 yılını doldurmak üzere olduğunu söyledi.

Begdaş, "Vicdanlı insanları buraya çağırıyoruz. Hiçbirimizin huzuru yok. Evlatlarımızı alana kadar buradan kalkmayacağız." diye konuştu.

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