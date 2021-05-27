Diyarbakır anneleri oturma eylemini kararlılıkla sürdürüyor

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır anneleri, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 633'üncü gününde devam ediyor.

Dağa kaçırılan kızı Ceylan için eylem yapan Türkan Mutlu, hakları olan evlatlarını istediklerini söyledi.

Kızına 8 yıldır hasret olduğunu ifade eden Mutlu, "Kızımı almadan gitmem. Anne ve babalar olarak evlatlarımızı istiyoruz. HDP benim Ceylan'ımı nasıl PKK'ya vermişse öyle de getirsin." dedi.

Mutlu, kızına teslim olması çağrısında bulunarak, "Kızım gel, kapım sana açık." ifadesini kullandı.

Oğlu Tuncay için eylem yapan Şevket Bingöl de evladına kavuşmak istediğini belirtti.

"Oğlum HDP aracılığıyla dağa kaçırıldı." diyen Bingöl, kaçırıldığı günden beri oğlunu aradığını aktardı.

Bingöl, "Benim çocuğum 14 yaşındaydı. Eline silah verdiler. Bu acılar onların yanına kar kalmayacak. Evlatlarımızı almadan hiçbir aile buradan kalkmayacak." diye konuştu.

Oğluna seslenen Bingöl, "Oğlum gel adalete teslim ol. Nerede asker, polis görürsen kaç, teslim ol." şeklinde konuştu.

Bingöl, eyleme başladıkları ilk günden bu yana desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya teşekkür etti.

