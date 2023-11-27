YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Diyarbakır
  4. Diyarbakır Annelerin evlat mücadelesi 1547 gündür devam ediyor

Diyarbakır Annelerin evlat mücadelesi 1547 gündür devam ediyor

27.11.2023 12:37 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çocuklarının bölücü terör örgütü PKK mensuplarınca kandırılarak dağa kaçırıldığı iddiasıyla oturma eylemi başlatan ailelerin evlat mücadelesi kararlılıkla devam ediyor.

Diyarbakır Annelerin evlat mücadelesi 1547 gündür devam ediyor

3 Eylül 2019 tarihinde farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek oturma eylemi başlatan aileler, 1547 gündür HDP il binası önünde evlat nöbetini sürdürüyor.

Oğlu Yavuz’un Sakarya’da üniversite okurken HDP Gençlik Kolları tarafından kaçırıldığını iddia eden anne Sevgi Çakmak evladına geri dönmesi için çağrıda bulundu.

Oğlundan 9 yıldır haber alamadığını belirten Çakmak, “Oğlum Sakarya’da üniversite okuyordu orada HDP Gençlik Kolları kandırıp dağa götürdü. 9 yıldır hiçbir şekilde haber alamıyoruz. 4 yıldır burada evlat nöbetine devam ediyorum. Yavuz eğer beni görüp duyuyorsan bir kere sesini duyayım. Neredeysen gel. Kapım sonuna kadar sana açıktır” dedi.

Kızı Fadime’nin üniversite okurken 2 arkadaşı tarafında kandırılarak dağa götürüldüğünü ileri süren anne Hatice Levent evladına ‘teslim ol’ çağrısında bulundu.

9 yıldır evladını peşinde olduğunu söyleyen Levent, “Kızım Fadime’m için Kütahya’dan geldim. Kızım eğer beni görüp duyuyorsan dön gel geri. Kızımı 2014 yılında Bitlis’te üniversite okurken 2 arkadaşı kandırarak dağa kaçırdı. 9 yıldır yavrumun peşindeyim alamdan da hiçbir yere gitmeyeceğim” diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Giresun’un Tirebolu ilçesinde fırtına sonrası deniz taştı, ilçe merkezini su bastıGiresun’un Tirebolu ilçesinde fırtına sonrası deniz taştı, ilçe merkezini su bastı
Meteorolojiden Manisa’ya kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısıMeteorolojiden Manisa’ya kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
İtfaiye ekipleri bir günde 318 olaya müdahale ettiİtfaiye ekipleri bir günde 318 olaya müdahale etti
Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır

Diyarbakır Namaz Vakitleri 27 Kasım Pazartesi

İmsak
05:39
Sabah
07:04
Öğle
12:11
İkindi
14:46
Akşam
17:09
Yatsı
18:29

Diyarbakır Nöbetçi Eczaneler27 Kasım Pazartesi

Emir eczanesi
Hazro
Silvan eczanesi
Silvan
Çüngüs eczanesi
Cungus
Aydin eczanesi
Ergani
Lice eczanesi
Lice
Karaz eczanesi
Kocakoy
Ibni sina eczanesi
Baglar
Tümünü Göster
Diyarbakır ECZANELER
Diyarbakır ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Çırılçıplak kalan yolcu havalimanını birbirine kattı

Çırılçıplak kalan yolcu havalimanını birbirine kattı

Bileğinizdeki teknoloji! Apple Watch Series 7 indirime girdi

Bileğinizdeki teknoloji! Apple Watch Series 7 indirime girdi

Köpek dışkısı dolu kovayı yolcuya döktü

Köpek dışkısı dolu kovayı yolcuya döktü

"3 gün yatıp çıkacak" diyen sevgilisi tutuklanma nedenini öğrenince şoke oldu

"3 gün yatıp çıkacak" diyen sevgilisi tutuklanma nedenini öğrenince şoke oldu

Suya ve rüzgara karşı dayanıklı, ekstra hafif, ultra konforlu!

Suya ve rüzgara karşı dayanıklı, ekstra hafif, ultra konforlu!

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.