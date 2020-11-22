YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Diyarbakır annelerine tüküren kişi gözaltına alındı

Diyarbakır annelerine tüküren kişi gözaltına alındı

ANKARA HABERLERİ  | 22.11.2020 13:53 | Son Güncelleme

Şikayet üzerine gözaltına alınan şüphelinin, HDP Silvan İlçe Başkanlığının 2017'deki yedek meclis üyesi olduğu öğrenildi

Diyarbakır'da, HDP İl Başkanlığı binası önünde dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle evlat nöbeti tutan annelere tüküren kişi, ailelerin şikayeti üzerine gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, dün öğle saatlerinde HDP İl Başkanlığı binasından çıkan İ.Ç, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle evlat nöbetini sürdüren annelere tükürüp, "Burada boşuna oturuyorsunuz." dedi.

Bunun üzerine evlat nöbetindeki aileler, İ.Ç'ye tepki gösterdi. Taraflar arasında gerginliğin büyümesi ihtimali üzerine polis, İ.Ç'yi muhafaza altına aldı.

Bağlar Polis Merkezi Amirliği'ne giden aileler, İ.Ç'den şikayetçi oldu.

Başlatılan soruşturma kapsamında evlat nöbetindeki ailelere tüküren İ.Ç. gözaltına alındı.

İ.Ç'nin, HDP Silvan İlçe Başkanlığının 2017'deki yedek meclis üyesi olduğu öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERSeda Bakan koronavirüse yakalandıSeda Bakan koronavirüse yakalandı
Kuaför ve berberlere hijyen destek paketiKuaför ve berberlere hijyen destek paketi

Ankara Namaz Vakitleri 22 Kasım Pazar

İmsak
06:07
Sabah
07:35
Öğle
12:40
İkindi
15:12
Akşam
17:35
Yatsı
18:57

Ankara Nöbetçi Eczaneler22 Kasım Pazar

Adil Eczanesi
Cankaya
Ali Fuat Eczanesi
Cankaya
Beyzam Eczanesi
Cankaya
Emre Eczanesi
Cankaya
Eray Eczanesi
Cankaya
Feride Eczanesi
Cankaya
Hacettepe Ceren Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.