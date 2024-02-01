YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Diyarbakır
  4. Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti bin 614. gününde

Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti bin 614. gününde

İHA İHA
01.02.2024 15:21 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çocuklarının terör örgütü PKK mensuplarınca kandırılarak dağa kaçırıldığını belirten Diyarbakır annelerinin HDP il binası önündeki evlat nöbetinkararlılıkla devam ediyor.

3 Eylül 2019 tarihinde farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek dağa kaçırılan evlatları için mücadele eden aileler, HDP il binası önündeki eylemlerini bin 614 gündür aralıksız sürdürüyor. Kar kış, yağmur çamur demeden çocukları için HDP önünde nöbet tutan aileler, evlatlarını alana kadar mücadelelerinde kararlı olduklarını belirttiler. Oğlu Zafer’in 19 Mayıs Üniversitesinde öğrenciyken 23 yaşında kandırılarak dağa kaçırıldığını söyleyen Sabire Aydın, evladının yüzüne hasret kaldığını belirtti. Oğluna ‘teslim ol’ çağrısında bulunan Aydın, “Oğlum 2017 yılında dönemin HDP milletvekili tarafından kandırılıp dağa gönderildi. Kim çocuğumun dağa gönderilmesine aracı olmuşsa onlardan hesap sorulmasını istiyorum. Zafer, oğlum ne olursun geri dön. Kandırıldın biliyorum. Yavrum artık hasret kaldık sana. Evladım 23 yaşında üniversite öğrencisiyken ortamda kandırılıyor ve dağa gönderiliyor” dedi.

Çocuğunu alana kadar HDP önünden ayrılmayacağını dile getiren Aydın, “Oğlum gelene kadar HDP önündeki evlat nöbeti çadırından kalkmayacağız. Dağdaki bütün çocuklar gelene kadar burada mücadelemiz devam edecek. Kışın ortasında burada evlatlarımız için nöbetimizi sürdürüyoruz. Artık çocuklarımız bize kulak versin” diye konuştu.

Oğlu Serdar’ın 1993 yılında 14 yaşındayken kandırılarak dağa kaçırıldığını belirten Hatun Yüceyurt ise, “30 senedir ben evladımı arıyorum. Oğlumu HDP il binasının önünde bekliyorum. Kar, yağmur, çamur demeden çocuklarımızı buradan almadan bir yere gitmeyeceğiz. Ben evladımı HDP önünden alıp evime gideceğim. Evladımı 1993 yılında 14 yaşındayken Ümraniye’den kaçırdılar. O günden beri oğlumu arıyorum ama hiç haber alamadım. Oğlumun yüzüne hasretim. Oğlumun yüzünü hatırlamıyorum, kime benzediğini bilmiyorum. Çocuğum çık gel, devletimize teslim ol” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aydın’da 7 ayrı suçtan aranan şüpheli, kovalamaca sonunda yakalandıAydın’da 7 ayrı suçtan aranan şüpheli, kovalamaca sonunda yakalandı
Marmaris’te işyerini silahla basan iki şüpheli tutuklandıMarmaris’te işyerini silahla basan iki şüpheli tutuklandı
‘Zoraki Takip’ izleyenleri kahkahaya boğdu‘Zoraki Takip’ izleyenleri kahkahaya boğdu
Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır

Diyarbakır Namaz Vakitleri 1 Şubat Perşembe

İmsak
05:54
Sabah
07:17
Öğle
12:38
İkindi
15:24
Akşam
17:48
Yatsı
19:06

Diyarbakır Nöbetçi Eczaneler 1 Şubat Perşembe

Narin eczanesi
Cungus
Berken eczanesi
Yenisehir
Emir eczanesi
Hazro
Merve eczanesi
Cinar
Lice eczanesi
Lice
Soylu eczanesi
Silvan
Sağlik eczanesi
Ergani
Tümünü Göster
Diyarbakır ECZANELER
Diyarbakır ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Su geçirmez monttan bota Columbia'nın en çok satanları ürünleri indirime girdi

Su geçirmez monttan bota Columbia'nın en çok satanları ürünleri indirime girdi

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

"Bu kadar rahat klasik ayakkabı bulamazsınız!" Kullanıcılarının favorisi!

"Bu kadar rahat klasik ayakkabı bulamazsınız!" Kullanıcılarının favorisi!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.