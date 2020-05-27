YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Diyarbakır
  4. Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor

Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 27.05.2020 13:37 | Son Güncelleme

Anne Solmaz Övünç: - "Biz onlardan sadece evlatlarımızı istiyoruz. Onlar çocuk katilidir" - Baba Celil Begdaş: - "Biz bayram yapmadık. Oğlum olmayınca bayram da olmuyor. Oğlum gel, devlete teslim ol"

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 268'inci gününe girdi.

Van'dan 5 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan oğlu Baran için oturma eylemi yapan anne Solmaz Övünç, HDP İl Başkanlığının kapısında evlat mücadelesi verdiklerini söyledi.

Çocuklarının kandırılarak dağa kaçırıldığını ifade eden Övünç, "Onlar masalarında oturuyorlar, bizim çocukları da ölüme terk ettiler. Biz onlardan sadece evlatlarımızı istiyoruz. Onlar hırsızdır, katildir, çocuk katilidir." dedi.

Övünç, evladına teslim olması çağrısında bulunarak "Baran oğlum, eğer sesimi duyuyorsan, adalete teslim ol. Orası senin yerin değil. 13 kişi gelip teslim oldu, ailelerine kavuştu. Seni HDP'nin kapısında bekliyorum seni. Almadan da buradan gitmeyeceğim." diye konuştu.

Baba Celil Begdaş ise oğlu Yusuf'a kavuşuncaya kadar oturma eylemini sürdürmekte kararlı olduğunu belirtti.

"Biz bayram yapmadık. Oğlum olmayınca bayram da olmuyor. Oğlum gel, devlete teslim ol." ifadelerini kullanan Begdaş, tek amaçlarının evlatlarına kavuşmak olduğunu söyledi.

Begdaş, "Oğlum gel artık, devlete teslim ol. 13 arkadaşın geri geldi. Vicdanlı insanlara sesleniyorum, destek verin hep birlikte bu çocukları kurtaralım." ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Olay yaratan bahçe pozu! Olay yaratan bahçe pozu!
Polis bile hayret etti! Bankta oturup kahve içtiler Polis bile hayret etti! Bankta oturup kahve içtiler

En Çok Okunan Yerel Haberler

Doğan: "Adana afet bölgesi ilan edilmeli"

Doğan: "Adana afet bölgesi ilan edilmeli"

AK Parti’li Kartal’dan ’27 Mayıs’ mesajı

AK Parti’li Kartal’dan ’27 Mayıs’ mesajı

Kişiye özel mobilya konseptiyle üretim yapıyorlar

Kişiye özel mobilya konseptiyle üretim yapıyorlar

Başkan Kaplan, “27 Mayıs darbesi ile halkın iradesi yok sayılmıştır”

Başkan Kaplan, “27 Mayıs darbesi ile halkın iradesi yok sayılmıştır”

Uğur Soğutma’dan artan sıcaklara karşı serinleten kampanya

Uğur Soğutma’dan artan sıcaklara karşı serinleten kampanya

Psikiyatri Uzman Dr. Öğr. Üyesi Kefeli: “Yanlış ve aşırı internet kullanımı çeşitli sorunlara neden oluyor”

Psikiyatri Uzman Dr. Öğr. Üyesi Kefeli: “Yanlış ve aşırı internet kullanımı çeşitli sorunlara neden oluyor”

Diyarbakır Namaz Vakitleri 27 Mayıs Çarşamba

İmsak
03:11
Sabah
04:54
Öğle
12:21
İkindi
16:13
Akşam
19:39
Yatsı
21:15

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Bağlar Belediyesi, Çevik Kuvvet Müdürlüğü’ne tam donanımlı park kazandırdı

Bağlar Belediyesi, Çevik Kuvvet Müdürlüğü’ne tam donanımlı park kazandırdı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Korona virüs Diyarbakır’da ramazan davulcularını da vurdu

Korona virüs Diyarbakır’da ramazan davulcularını da vurdu

Karakoç: “Diyarbakır ile ilgili önemli projeleri hayata geçireceğiz”

Karakoç: “Diyarbakır ile ilgili önemli projeleri hayata geçireceğiz”

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.