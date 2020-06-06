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Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 06.06.2020 12:41 | Son Güncelleme

Anne Solmaz Övünç: - "HDP benim çocuğumu nasıl götürdüyse öyle getirsin. Biz diyoruz ki yeter artık anneler ağlamasın. Bizim çocuklarımızı dağa gönderiyorlar, kendi çocuklarını özel okullarda okutuyorlar" - Baba Abdullah Demir: - "278 gündür eylemimiz devam ediyor. 278 yıl da geçse eylemimizi bırakmayacağız"

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 278'nci gününe girdi.

Van'dan 5 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan oğlu Baran için gelen anne Solmaz Övünç, çocuklarına kavuşana kadar eylemlerine devam edeceklerini söyledi.

Evladını almadan HDP il binası önünden ayrılmayacağını belirten Övünç, şöyle konuştu:

"HDP benim çocuğumu nasıl götürdüyse öyle getirsin. Biz diyoruz ki yeter artık anneler ağlamasın. Çocuklarımızı dağa gönderiyorlar, kendi çocuklarını özel okullarda okutuyorlar. Benim ciğerimin parçasını söküp götürdüler. Evlatları dağa kaçırılan annelerin hepsi buraya gelsin. Bizim dayanacak gücümüz kalmadı. Ramazanda, bayramda, hastalıkta burada çocuğumu kurtarmak için oturmaya devam ettim. Bütün Türkiye’ye sesleniyorum. Bize destek olsunlar."

Evladına teslim olma çağrısında bulunan Övünç, "Baran, yavrum eğer sesimi duyuyorsan gel adalete teslim ol. Baban hasta, ağabeyinin düğününü yapmadım, seni bekliyorum. Seni onlara yar etmem, kurtların içinde seni bırakmam." dedi.

Oğlu Fatih Demir için oturma eylemi yapan Abdullah Demir de çocukları gelmeden HDP önünden ayrılmayacaklarını belirtti.

Demir, "278 gündür eylemimiz devam ediyor. 278 yıl da geçse eylemimizi bırakmayacağız. 5 yıldır oğlumu arıyorum. Çocuğumu bana göstermediler. Bunlarda adalet ve merhamet yok. Biz siyaset için değil, canımız için burada oturuyoruz. Fatih oğlum sana sesleniyorum. Gel adalete teslim ol. 13 kişi geldi, anne babasına kavuştu. Sen de gel teslim ol." ifadelerini kullandı.

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