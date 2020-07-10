YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Diyarbakır
  4. Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor

Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 10.07.2020 13:41 | Son Güncelleme

Anne Aynur Panay: - "Oğlum dön gel. Kurban Bayramı yaklaşıyor. Oğlumun bayramda yanımda olmasını istiyorum" - Baba Şevket Bingöl: - "Devletimiz büyük. Çocuklarımızı onların pençesinden mutlaka kurtaracak"

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 312. gününe girdi.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren annelerden Aynur Panay, Kürtçe yaptığı açıklamada, oğlu Emrah için eyleme katıldığını söyledi.

Oğlunu HDP'den istediğini ifade eden Panay, "HDP dışında oğlumu götüren yok. HDP oğlumu geri göndersin." dedi.

Dün bir ailenin daha evladına kavuştuğunu, bundan mutluluk duyduklarını dile getiren Panay, kendi çocuklarına da kavuşmak istediklerini belirtti.

Panay, evlatlarına kavuşana kadar eylemi sürdüreceklerini anlatarak, "Oğlum, dön gel. Kurban Bayramı yaklaşıyor. Oğlumun bayramda yanımda olmasını istiyorum. Orası senin yerin değil." diye konuştu.

Oğlu Tuncay için eylem yapan baba Şevket Bingöl de eyleme tüm ailelerden destek beklediklerini belirterek, "Biz burada nasıl çocuğumuzu istiyorsak siz de gelin isteyin, korkmayın. Eylemime devam edeceğim. Çocuğumu almadan buradan gitmeyeceğim." ifadelerini kullandı.

Bingöl, bir ailenin daha evladına kavuşmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek, "O da bizim çocuğumuz. Çok sevindik, umudumuz daha da arttı. Bundan sonra daha mutlu şekilde bekleyişimizi sürdüreceğiz. Çünkü çocuklarımız gelecek. Devletimiz büyük. Çocuklarımızı onların pençesinden mutlaka kurtaracak." şeklinde konuştu.

Öte yandan, HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanı Fatma Zengin, oturma eylemi yapan aileleri ziyaret etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
Başbakan Binali Yıldırım Diyarbakır’da Halka SeslendiBaşbakan Binali Yıldırım Diyarbakır’da Halka Seslendi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Başkentte banka soygunu

Başkentte banka soygunu

Haziran ayının en sıcak yeri Kozan

Haziran ayının en sıcak yeri Kozan

Sokaktaki köpeği bıçaklayan şahıs gözaltına alındı

Sokaktaki köpeği bıçaklayan şahıs gözaltına alındı

Manyas’ta anız yangını korkuttu

Manyas’ta anız yangını korkuttu

Hızlı meclis

Hızlı meclis

Vali Şıldak Edremit’te daire amirleri ile bir araya geldi

Vali Şıldak Edremit’te daire amirleri ile bir araya geldi

Diyarbakır Namaz Vakitleri 10 Temmuz Cuma

İmsak
03:13
Sabah
04:59
Öğle
12:30
İkindi
16:22
Akşam
19:51
Yatsı
21:28

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Başkan Beyoğlu’na sosyal medyadan destek yağdı

Başkan Beyoğlu’na sosyal medyadan destek yağdı

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Çocuklar karne notu ile değil, koşulsuz sevgi ile büyümeli

Çocuklar karne notu ile değil, koşulsuz sevgi ile büyümeli

Silvan’da 8 kişinin korona virüs testi pozitif çıktı

Silvan’da 8 kişinin korona virüs testi pozitif çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.