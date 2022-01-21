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Diyarbakır annelerinin eylemi sayesinde bir aile daha evladına kavuştu

21.01.2022 16:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dağa kaçırılan oğlu Mehmet Akif için Diyarbakır'da HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan Yıldırım çifti, güvenlik güçlerine teslim olan oğluna 8 yıl aradan sonra sarıldı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan bir aile daha terör örgütü PKK'dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan evladına kavuştu.

HDP il binası önünde 28 Aralık 2021'de oturma eylemine katılan anne Adla ve baba İbrahim Yıldırım'ın, 8 yıl önce kandırılarak dağa götürülen oğulları Mehmet Akif Yıldırım, İl Jandarma Komutanlığı ve İstihbarat Komutanlığının ikna çalışmaları sonucu dün Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu.

Müjdeyi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan alan Yıldırım çifti, Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki tarihi İçkale'de düzenlenen buluşmada 8 yıl sonra kavuştukları oğulları Mehmet Akif'e sarıldı, gözyaşı döktü.

Duygulu anlar yaşayan baba Yıldırım, "Allah devletimizden razı olsun. Cumhurbaşkanımız, jandarma teşkilatımız, emeği geçen herkesten Allah razı olsun. İnşallah bütün aileler çocuklarına kavuşur." dedi.

- 34 aile evladına kavuşmuş oldu

Yıldırım ailesinin de evladına kavuşmasıyla uğruna oturma eylemi yaptıkları çocuklarını terörün pençesinden kurtaran aile sayısı 34'e yükseldi.

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