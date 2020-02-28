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Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 28.02.2020 12:00 | Son Güncelleme

Şırnak'tan oğlu Ramazan için eyleme dahil olan baba Mehmet Halil Eliçümüş: - "Oğlumu HDP'den istiyoruz. Oğlumu almadan buradan ayrılmayacağım"

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine bir aile daha katıldı.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 179'uncu gününde sürüyor.

Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinden 6 ay önce dağa götürülen 19 yaşındaki oğlu Ramazan için eyleme katılan baba Mehmet Halil Eliçümüş, oğlunun çalışmak için gittiği İstanbul'da kandırıldığını belirtti.

Eliçümüş, oğlunun eve döndükten sonra bir anda ortadan kaybolduğunu ifade ederek, oğlunun kandırılmasından HDP'yi sorumlu tuttuğunu aktardı.

"HDP aracı olmuş, oğlumu HDP'den istiyoruz. Oğlumu almadan buradan ayrılmayacağım." diyen Eliçümüş, evladına kavuşana kadar oturma eylemine devam edeceğini vurguladı.

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Diyarbakır anneleri katılım Oturma eylemi

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