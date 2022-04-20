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Diyarbakır Başlar Barajı'nda 14 bin 520 dekar alan sulamaya hazır hale getirildi

20.04.2022 10:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır Başlar Barajı'nda 14 bin 520 dekar alan sulamaya hazır hale getirildi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da yapımı süren ve yüzde 43'lük kısmı tamamlanan Başlar Barajı'nda 14 bin 520 dekar alanın tarımsal sulamaya hazır hale getirildiği bildirildi.

Devlet Su İşleri (DSİ) 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Diyarbakır ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artmasının bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde önemli rol oynadığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Başlar Barajı sulama inşaatında ​​14 bin 520 dekar alanda çalışmaların tamamlanarak sulamaya hazır hale getirildiğini, projenin tamamının bitirilmesiyle toplam 38 bin 200 dekar tarım alanının daha sulamaya açılacağını bildirdi.

Yıldız, projenin yüzde 43'lük kısmının tamamlandığını, 15,4 kilometre ana boru hattı ile 30,3 kilometre şebeke boru hattının döşendiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Ayrıca Diyarbakır Silvan kara yolu geçişi yatay sondaj imalatı tamamlanmıştır. Ana boru ve şebeke hatlarında boru döşeme imalatları sanat yapılarının beton ve mekanik imalatları hızla devam etmektedir. Projenin hayata geçirilmesiyle milli ekonomiye yılda 32 milyon 470 bin lira katkı ve 5 bin kişilik ek istihdam sağlanacaktır."

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