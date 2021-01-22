YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Diyarbakır
  4. Diyarbakır Bilgi Evindeki başarılı öğrenciler ödüllendirildi

Diyarbakır Bilgi Evindeki başarılı öğrenciler ödüllendirildi

22.01.2021 14:48 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Bilgi Evinde öğrenim gören öğrencilerin İngilizce, fen bilimleri ve matematik derslerinde işledikleri konularda başarılarını ortaya çıkarmak için ödüllü bilgi yarışması düzenledi.Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı, Bilgi Evi öğrencilerine yönelik bilgi yarışması düzenledi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Bilgi Evinde öğrenim gören öğrencilerin İngilizce, fen bilimleri ve matematik derslerinde işledikleri konularda başarılarını ortaya çıkarmak için ödüllü bilgi yarışması düzenledi.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı, Bilgi Evi öğrencilerine yönelik bilgi yarışması düzenledi. Birçok öğrencinin katılım gösterdiği bilgi yarışmasında çocuklara, İngilizce, fen bilimleri ve matematik dersleri ile ilgili sorular yöneltildi. Öğrencilerin işledikleri ders konularındaki başarılarını ortaya çıkarmak amacıyla yapılan bilgi yarışması korona virüs salgını nedeniyle online sistemle gerçekleşti.
Bilgi yarışması sonucunda online sistem üzerinden derslere en çok katılım gösteren ve yapılan sınavda dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler armağan edildi. Öğrenciler, 13.00-16.00 saatleri arasında yasal olarak sokağa çıkma saatlerinde Bilgi Evine gelerek hediyelerini eğitmenlerin elinden aldı.
Öğrenciler, yarışmayla bilgilerini ölçme fırsatı bulduklarını belirterek aldıkları çeşitli armağanlardan ve desteklerinden dolayı Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Driftli evlilik teklifi başına iş açtı: Düğün paramız gitti Driftli evlilik teklifi başına iş açtı: Düğün paramız gitti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk Demiyoruz, Kürt Demiyoruz; 80 Milyonuyla 'tek Millet' DiyoruzCumhurbaşkanı Erdoğan: Türk Demiyoruz, Kürt Demiyoruz; 80 Milyonuyla 'tek Millet' Diyoruz
1/

Diyarbakır Namaz Vakitleri 22 Ocak Cuma

İmsak
05:59
Sabah
07:24
Öğle
12:36
İkindi
15:15
Akşam
17:38
Yatsı
18:57
Diyarbakır ECZANELER
Diyarbakır ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Kamyonet şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

Kamyonet şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Sivil polislerin önünü kesip kendisini polis olarak tanıtan kişi tutuklandı

Sivil polislerin önünü kesip kendisini polis olarak tanıtan kişi tutuklandı

Ramazan Civelek imzayı attı

Ramazan Civelek imzayı attı

İzmir'de kırmızı ışıkta bekleyen kişiyi öldürdüğü iddiasıyla aranan zanlı Tekirdağ'da yakalandı

İzmir'de kırmızı ışıkta bekleyen kişiyi öldürdüğü iddiasıyla aranan zanlı Tekirdağ'da yakalandı

Diğer Haberler

Diyarbekirspor’dan transfer atağı

Diyarbekirspor’dan transfer atağı

Dicle Kaymakamı Kadir Yurdagül’den şehit ailesine ziyaret

Dicle Kaymakamı Kadir Yurdagül’den şehit ailesine ziyaret

Bölgenin ilk Diyabetik Ayak Önleme ve Tedavi Merkezi DÜ’de açıldı

Bölgenin ilk Diyabetik Ayak Önleme ve Tedavi Merkezi DÜ’de açıldı

Diyarbakır’da karla mücadele çalışmaları sürüyor

Diyarbakır’da karla mücadele çalışmaları sürüyor

Atletizm antrenörü Rus çift, Diyarbakırlı antrenör ve sporculara tecrübelerini aktardı

Atletizm antrenörü Rus çift, Diyarbakırlı antrenör ve sporculara tecrübelerini aktardı

Atletizm antrenörü Rus çift, Diyarbakırlı antrenör ve sporculara tecrübelerini aktardı

Atletizm antrenörü Rus çift, Diyarbakırlı antrenör ve sporculara tecrübelerini aktardı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.