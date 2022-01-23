Diyarbakır-Bingöl ile Siverek-Adıyaman kara yolu karla mücadele kapsamında ulaşıma kapatıldı

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), Diyarbakır-Bingöl ile Siverek- Adıyaman kara yolunun ulaşıma kapatıldığını bildirdi.

KGM'den yapılan açıklamada, saat 19.00 itibarıyla kara yollarında karla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, Diyarbakır-Bingöl ile Siverek-Adıyaman kara yolu ulaşıma kapatıldı.



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