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Diyarbakır-Bingöl ile Siverek-Adıyaman kara yolu karla mücadele kapsamında ulaşıma kapatıldı

23.01.2022 19:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır-Bingöl ile Siverek-Adıyaman kara yolu karla mücadele kapsamında ulaşıma kapatıldı

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), Diyarbakır-Bingöl ile Siverek- Adıyaman kara yolunun ulaşıma kapatıldığını bildirdi.

KGM'den yapılan açıklamada, saat 19.00 itibarıyla kara yollarında karla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, Diyarbakır-Bingöl ile Siverek-Adıyaman kara yolu ulaşıma kapatıldı.

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