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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 10 bin aileye gıda yardımında bulundu

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 29.05.2020 13:45 | Son Güncelleme

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi aileler için başlattığı 10 bin aileye 10 bin gıda kolisi çalışması kapsamında gıda yardım kolilerini ailelere ulaştırmaya devam ediyor.Daha önce 17 ilçede 5 bin vatandaşa gıda yardım kolisi dağıtan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgını sebebiyle geçimini sağlayamayan vatandaşları göz önünde bulundurarak yardım kolisi sayısını 10 bine çıkardı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi aileler için başlattığı 10 bin aileye 10 bin gıda kolisi çalışması kapsamında gıda yardım kolilerini ailelere ulaştırmaya devam ediyor.
Daha önce 17 ilçede 5 bin vatandaşa gıda yardım kolisi dağıtan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgını sebebiyle geçimini sağlayamayan vatandaşları göz önünde bulundurarak yardım kolisi sayısını 10 bine çıkardı. Salgın nedeniyle vatandaşlara gıda ve hijyen paketi desteğinde bulunan Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, Vefa Destek Grupları ile birlikte yardım kolilerini kapı kapı gezerek belirlenen ailelere ulaştırmaya devam ediyor.
Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığının Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerinden temin ettiği gıda yardım kolileri, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından tespit edilen maddi durumu iyi olmayan ve dezavantajlı ailelere teslim ediliyor.
Dağıtımı devam eden 23 kilogramlık gıda yardım kolileri içinde kuru fasulye, un, makarna, kırmızı mercimek, nohut, bulgur, pirinç, ay çiçek yağı, şeker ve salça bulunuyor. Her ay düzenli olarak 23 kilogramlık gıda yardım kolisi Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığının organizasyonuyla dağıtılmaya devam edilecek.

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