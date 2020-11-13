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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi aşevi tırı İzmir’de hizmetini sürdürüyor

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 13.11.2020 16:38 | Son Güncelleme

İzmir’de yaşanan 6,6 büyüklüğündeki depremin hemen ardından Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu’nun talimatıyla harekete geçen Büyükşehir Belediyesi, 5 bin kişilik aşevi ile vatandaşlara sıcak yemek dağıtmaya devam ediyor.İzmir’de 30 Ekim Cuma günü saat 14.51’de 6,6 büyüklüğünde meydana gelen depremin hemen ardından Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu’nun talimatıyla harekete geçen Büyükşehir Belediyesi, arama kurtarma desteğinin yanı sıra deprem bölgesindeki vatandaşların yemek ihtiyacını karşılamak için günlük 5 bin kişilik yemek çıkaran gezici aşevini İzmir’e gönderdi.Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, deprem sonrası vatandaşların yiyecek ihtiyaçlarını gidermek için gönderdiği ve günlük 5 bin kişiye sıcak yemek çıkarma kapasitesine sahip aşevi tırını İzmir’de hizmet vermeye devam ediyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi aşevi tırı İzmir’de hizmetini sürdürüyor

İzmir’de yaşanan 6,6 büyüklüğündeki depremin hemen ardından Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu’nun talimatıyla harekete geçen Büyükşehir Belediyesi, 5 bin kişilik aşevi ile vatandaşlara sıcak yemek dağıtmaya devam ediyor.
İzmir’de 30 Ekim Cuma günü saat 14.51’de 6,6 büyüklüğünde meydana gelen depremin hemen ardından Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu’nun talimatıyla harekete geçen Büyükşehir Belediyesi, arama kurtarma desteğinin yanı sıra deprem bölgesindeki vatandaşların yemek ihtiyacını karşılamak için günlük 5 bin kişilik yemek çıkaran gezici aşevini İzmir’e gönderdi.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, deprem sonrası vatandaşların yiyecek ihtiyaçlarını gidermek için gönderdiği ve günlük 5 bin kişiye sıcak yemek çıkarma kapasitesine sahip aşevi tırını İzmir’de hizmet vermeye devam ediyor. 15 kişilik ekiple deprem bölgesinde AFAD koordinesinde vatandaşlara hizmet veren aşevi tırı, ihtiyaca göre belirlenen noktalarda vatandaşların sıcak yemek ihtiyacını gidermek için çalışmalarını sürdürecek.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi aşevi tırı İzmir’de hizmetini sürdürüyor

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