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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi asfaltlama çalışmalarını hızlandırdı

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 18.09.2020 16:54 | Son Güncelleme

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, merkez 4 ilçe dışında diğer ilçelerin mahalle ile mahalle grup yollarında, bakım, onarım, banket güçlendirme, yeni yol açma, asfalt yama ve sathi kaplama asfalt serme çalışmalarını hızlandırdı.Kent merkezinde bozulan ve ihtiyaç duyulan caddelerde asfaltlama çalışmalarını sürdüren Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, ilçelerin mahalle ile mahalle grup yollarında, bakım, onarım, asfalt yama, yeni yol açma ve sathi kaplama asfalt serme çalışmalarına hız verdi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, merkez 4 ilçe dışında diğer ilçelerin mahalle ile mahalle grup yollarında, bakım, onarım, banket güçlendirme, yeni yol açma, asfalt yama ve sathi kaplama asfalt serme çalışmalarını hızlandırdı.
Kent merkezinde bozulan ve ihtiyaç duyulan caddelerde asfaltlama çalışmalarını sürdüren Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, ilçelerin mahalle ile mahalle grup yollarında, bakım, onarım, asfalt yama, yeni yol açma ve sathi kaplama asfalt serme çalışmalarına hız verdi. Yapı Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, Lice, Çınar, Bismil, Kulp, Çermik, Dicle ve Ergani ilçelerinin mahalle ve mahalle grup yollarında çalışmalarına devam ediyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Lice Üçdamlar - Güldiken, Sur ilçesi Ambar - Devran, Bismil Seki - Kumrulu, Ergani Karaburçak - Han Mahalle grup yollarında bakım-onarım çalışması yürüttü. Yenişehir Tanışık, Ergani İncehıdır Mahallesine bağlı Sakızburnu ve Bağlar ilçesi Yukarı Akdibek Mahalle yollarında asfalt bakım-onarım çalışması gerçekleştirildi.
Kırsal mahallelerde ikamet eden vatandaşların ulaşım olanaklarını kaliteli hale getirmek amacıyla yürütülen yeni yol açma çalışmalarında Yapı Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, Kulp Kayacık Mahallesi Karabucak’ta yeni yol açma çalışmalarına devam ediyor. Çermik Aynalı Mahallesi stabilize yol çalışmasını tamamlayan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Bağlar ilçesi Yukarı Akdibek Mahallesi yolunda banket güçlendirme çalışması yürüttü.
Yeni yol açma ve bakım, onarım çalışmaları dışında Büyükşehir Belediyesi bozulan mahalle ve mahalle grup yollarında yama çalışmalarını da sürdürüyor. Asfaltlama ekipleri, Kulp ilçesi Narlıca - İslamköy - Akdoruk - Dolun - Kaynak, Dicle ilçesi Bozoba ve Çınar Yaprakbaşı mahallelerinin yollarında asfalt yama işlemlerini gerçekleştirdi.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 2020 asfaltlama sezonunda uygun hava koşulları durumunda kırsal mahallelerde yeni yol açma, banket güçlendirme ve asfalt yol bakım, onarım çalışmalarına devam edeceği öğrenildi.

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