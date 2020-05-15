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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi dilencilere karşı harekete geçti

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 15.05.2020 16:57 | Son Güncelleme

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, ilçe belediyelerin zabıta müdürlükleri ile birlikte Ramazan ayında vatandaşların dini duygularını istismar eden ve özellikle ana arterlerde trafik akışında aksamalara neden olan dilencilere karşı harekete geçti.Daha yaşanılabilir bir kent için farklı alanlarda çalışmalarını aralıksız şekilde sürdüren Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, ilçe belediyelerin zabıta müdürlükleri ile birlikte Ramazan ayında sayılarında artış olan ve vatandaşların dini duygularını istismar eden dilencilere karşı harekete geçti.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, ilçe belediyelerin zabıta müdürlükleri ile birlikte Ramazan ayında vatandaşların dini duygularını istismar eden ve özellikle ana arterlerde trafik akışında aksamalara neden olan dilencilere karşı harekete geçti.
Daha yaşanılabilir bir kent için farklı alanlarda çalışmalarını aralıksız şekilde sürdüren Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, ilçe belediyelerin zabıta müdürlükleri ile birlikte Ramazan ayında sayılarında artış olan ve vatandaşların dini duygularını istismar eden dilencilere karşı harekete geçti. Ana arter trafik ışıklarında, duraklarda, bulvar ve kavşaklarda yapılan çalışmada trafik akışına da engel olan dilencilere karşı cezai işlem uygulandı.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığının Ramazan ayı ve bayramı da dahil olmak üzere sayılarında ciddi artış olan dilencilere karşı çalışmalarını sürdüreceği kaydedildi.

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