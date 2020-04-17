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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi evde çekilen en iyi fotoğrafları ödüllendiriyor

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 17.04.2020 13:08 | Son Güncelleme

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgınının yayılmasının önüne geçmek amacıyla evde kalması zorunlu olan 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlara yönelik 2 farklı kategoride “Hayat Eve Sığar” temalı fotoğraf yarışması düzenliyor.Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu’nun talimatıyla, Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı korona virüs salgınının yayılmasını önlemek, 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşların evde kalmalarını teşvik etmek amacıyla “Hayat Eve Sığar” temasıyla fotoğraf yarışması düzenliyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgınının yayılmasının önüne geçmek amacıyla evde kalması zorunlu olan 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlara yönelik 2 farklı kategoride “Hayat Eve Sığar” temalı fotoğraf yarışması düzenliyor.
Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu’nun talimatıyla, Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı korona virüs salgınının yayılmasını önlemek, 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşların evde kalmalarını teşvik etmek amacıyla “Hayat Eve Sığar” temasıyla fotoğraf yarışması düzenliyor. 20 yaş altı ve 65 yaş üstü bireylere açık olacak olan fotoğraf yarışmasının başvuru tarihi 31 Mayıs 2020’e de sona erecek. Her yarışmacı evin herhangi bir bölümünden hanesinin içini veya dışını fotoğraflayarak yarışmaya katılabilecek.
“Hayat Eve Sığar” temalı yarışmaya belirlenen kategorilerde katılmak isteyenler 1 fotoğraf ile katılım sağlayacak. Yarışmacı çektiği 1 fotoğrafı ve katılım formunu eksiksiz oldurarak dbbsporhizmetleri@gmail.com adresine göndererek başvuruda bulunabilecek. 31 Mayıs’ta başvuruların sona ermesiyle birlikte Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Dicle Üniversitesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Anadolu Ajansı’nda görev yapan alanında uzman kişilerden oluşan jüri üyelerinin belirleyeceği en iyi 10 fotoğraf ödüllendirilecek. 20 yaş altı kategoride 1, 2 ve 3’üncülere diz üstü bilgisayar, 4 ile 10’uncu olanlara tablet armağan edilecek. 65 yaş üstü kategoride ise 1’inciye tam altın, 2 ve 5’inci olanlara yarım altın, 6 ile 10’uncu olup dereceye girenler ise çeyrek altın almaya hak kazanacak.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, ayrıca yarışmaya katılan herkese kitap armağan edecek.

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