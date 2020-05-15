YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Diyarbakır
  4. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi robotik kodlama atölyeleri eğitime hazır

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi robotik kodlama atölyeleri eğitime hazır

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 15.05.2020 17:08 | Son Güncelleme

Çocukların yenilikçilik ve girişimcilik alanlarındaki kabiliyetlerinin artırmak, buna yönelik altyapılarını ve hizmet modellerini geliştirmek amacıyla Diyarbakır Çocuk Akademisi Projesini başlatan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, proje kapsamında iki adet robotik kodlama atölyesi açtı.Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile beraber yürüttüğü Diyarbakır Çocuk Akademisi Projesi kapsamında Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde Sümerpark Ortak Yaşam Alanında biri ilkokul, diğeri ortaokul-lise seviyesi olmak üzere iki adet robotik kodlama atölyesi kurdu.

Çocukların yenilikçilik ve girişimcilik alanlarındaki kabiliyetlerinin artırmak, buna yönelik altyapılarını ve hizmet modellerini geliştirmek amacıyla Diyarbakır Çocuk Akademisi Projesini başlatan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, proje kapsamında iki adet robotik kodlama atölyesi açtı.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile beraber yürüttüğü Diyarbakır Çocuk Akademisi Projesi kapsamında Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde Sümerpark Ortak Yaşam Alanında biri ilkokul, diğeri ortaokul-lise seviyesi olmak üzere iki adet robotik kodlama atölyesi kurdu. Her atölyede 15’er kişi olmak üzere toplam 30 öğrencinin eğitim göreceği sınıflarda STEM, robotik kodlama, 3D yazıcı ve CNC kullanım ve tasarım eğitimleri verilecek.
Eğitim vermeye hazır hale getirilen atölyeleri, 2019 yılında Ulusal çapta yapılan Vex robotik yarışmalarında Şanlıurfa, İstanbul ve Kahramanmaraş turnuvalarına katılım sağlayarak birincilik ve ikincilik dereceleri elde eden Diyarbakır Bilim ve Sanat Merkezi Robotik ekibi ziyaret etti. Korona virüs tedbirleri kapsamında evden çıkamayan 15-20 yaş arası gençler için verilen 4 saatlik izin kapsamında öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde robotik ve kodlama atölyelerini gezdi. Robotik ekibi, atölyedeki cihazları inceleyerek üzerinde çalışma fırsatı buldu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERDikkat! O kişiler koronanın yayılımını artırıyor!Dikkat! O kişiler koronanın yayılımını artırıyor!
PARTNER 'Nasıl başardın?' Buse Terim'den değişim cevabı! 'Nasıl başardın?' Buse Terim'den değişim cevabı!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

İftar vakti çıkan kavgada silah patladı

İftar vakti çıkan kavgada silah patladı

Devrilen traktörün altında sıkışarak can verdi

Devrilen traktörün altında sıkışarak can verdi

Başkan Tekin: "İhtiyaç sahiplerine her gün sıcak yemek ulaşıyor"

Başkan Tekin: "İhtiyaç sahiplerine her gün sıcak yemek ulaşıyor"

Konona virüse karşı tam koruma

Konona virüse karşı tam koruma

Mustafa Paşa Camii’nin avluna dev tente yapıldı

Mustafa Paşa Camii’nin avluna dev tente yapıldı

Çan’da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Çan’da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Diyarbakır Namaz Vakitleri 15 Mayıs Cuma

İmsak
03:24
Sabah
05:02
Öğle
12:20
İkindi
16:11
Akşam
19:29
Yatsı
21:00

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Haşim Merdoğlu, DEVA Partisi Diyarbakır İl Başkanlığına aday oldu

Haşim Merdoğlu, DEVA Partisi Diyarbakır İl Başkanlığına aday oldu

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Prof. Dr. Çoksüer: "Türkiye Korona virüs mücadelesinde bütün dünyaya örnek oldu"

Prof. Dr. Çoksüer: "Türkiye Korona virüs mücadelesinde bütün dünyaya örnek oldu"

Dolu ekinlere büyük zarar verdi

Dolu ekinlere büyük zarar verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.