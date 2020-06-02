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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarihi sur ve burçlarda temizlik çalışması başlattı

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 02.06.2020 16:54 | Son Güncelleme

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sur ilçesini çevreleyen sur dipleri ve burçlarda temizlik çalışması başlattı.Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, daha temiz bir çevre için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sur ilçesini çevreleyen sur dipleri ve burçlarda temizlik çalışması başlattı.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, daha temiz bir çevre için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Temizlik Şube Müdürlüğü ekipleri Sur ilçesini çevreleyen tarihi surlarda ve burçlarında temizlik çalışması başlattı. Temizlik çalışması surların tamamını kapsayacak, burçların içi ve çevresinde yürütülecek. Bir hafta içinde bitirilmesi planlanan temizlik çalışmasının devamında da sürekli kontrol altında tutularak sur dipleri ve burçların temizliği sağlanacak.
Çalışmanın ardından temizlenen sur dipleri ve burçların içi yabancı otlardan da arındırılarak akrep, yılan ve haşerelere karşı ilaçlama yapılacak.

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