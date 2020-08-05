Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, tarihi surlardaki 6 burcu restore edecek

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Diyarbakır Surları'ndaki 6 burcun restorasyonunu yapacak.

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Münir Karaloğlu, tarihi surlardaki temizlik çalışmalarını inceledi.

Karaloğlu, burada yaptığı açıklamada, şehrin en önemli tarihi ve kültürel değeri olan surların 5 bin 200 metre uzunluğa ve 100 burca sahip muhteşem bir yapı olduğunu söyledi.

UNESCO tarafından 5 yıl önce Dünya Miras Listesi'ne dahil edilen eserin önemine işaret eden Karaloğlu, şöyle konuştu:

"Büyükşehir Belediyesi olarak ilk etapta müzemizin denetiminde 19 burcumuzun içlerini temizledik. Burçlarda yer yer 2 metreyi bulan dolgular var. Kazdığımızda dolguların içerisinde burcun yıkılan kısmına ait orijinal taşlar çıktı. Bir taraftan burçların içini temizlerken, çıkan taş ve molozları da ayıklayarak bundan sonra yapılacak restorasyon çalışmasında ana malzeme olarak kullanacağız."

- "İki ayrı restorasyon proje çalışması devam ediyor"